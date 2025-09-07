A Markíza helyszíni felvétele
GYILKOSSÁG: Halálra késelt egy nő egy férfit – állítólag meg akarta erőszakolni
Tragikus események játszódtak le Szencen.
Szombat este 19.00-kor egy nő azzal a bejelentéssel tárcsázta a 158-as segélyhívót, miszerint a saját házában leszúrt egy férfit. Azt állította a diszpécsernek, hogy önvédelemből cselekedett, az illető ugyanis megpróbálta megerőszakolni – számolt be a Markíza hírportálja.
A rendőrök perceken belül a helyszínre érkeztek, és a ház emeletén rábukkantak az áldozat holttestére, a nyakán szúrt sebekkel.
A férfi személyazonosságát egyelőre nem hozták nyilvánosságra. A rendőrség két gyanúsítottat vett őrizetbe a helyszínen, méghozzá a nőt és az élettársát.
Az ügyben nyomozás indult, további részleteket egyelőre nem közöltek.
