Régió

Gyermekpornográfia miatt tartóztattak le egy férfit a Galántai járásban

rendőrség kk
Shutterstock-felvétel
ÚJ SZÓ ONLINE
ÚJ SZÓ ONLINE

Az 52 éves férfit kedden vették őrizetbe.

Szexuális visszaélés, gyermekpornográfia előállításával és birtoklása, valamint gyermekpornográf előadásban való részvétel bűncselekménye miatt indult eljárás egy 52 éves, Galántai járásban élő férfi ellen, akit kedden vett őrizetbe a rendőrség.

A házkutatás során a rendőrök több mobiltelefont, számítógépet és egyéb elektronikai eszközt is lefoglaltak. A gyanúsítottal szemben a hatályos jogszabályok szerint hét évtől tizenkét évig terjedő szabadságvesztés szabható ki.

A rendőrség a sértettek életkorára – kiskorú és fiatalkorú személyekről van szó – hivatkozva további részleteket nem közölt. A nyomozó indítványozta a férfi előzetes letartóztatását, amelyről most az ügyészség dönt.

rendőrség
gyermekpornográfia
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?