Az 52 éves férfit kedden vették őrizetbe.
Gyermekpornográfia miatt tartóztattak le egy férfit a Galántai járásban
Szexuális visszaélés, gyermekpornográfia előállításával és birtoklása, valamint gyermekpornográf előadásban való részvétel bűncselekménye miatt indult eljárás egy 52 éves, Galántai járásban élő férfi ellen, akit kedden vett őrizetbe a rendőrség.
A házkutatás során a rendőrök több mobiltelefont, számítógépet és egyéb elektronikai eszközt is lefoglaltak. A gyanúsítottal szemben a hatályos jogszabályok szerint hét évtől tizenkét évig terjedő szabadságvesztés szabható ki.
A rendőrség a sértettek életkorára – kiskorú és fiatalkorú személyekről van szó – hivatkozva további részleteket nem közölt. A nyomozó indítványozta a férfi előzetes letartóztatását, amelyről most az ügyészség dönt.
