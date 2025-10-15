Gyermekhospice épülhet Nyitrán, az első az országban

Nyitra megye a Borinka Szocális Otthon területén bentlakásos hospice intézmény létrehozását tervezi a megyeszékhely Csermánhegy (Čermáň) nevű városrészében.

A speciális, 24 órás hospice-szolgáltatásokat 0 és 19 év közötti, gyógyíthatatlan betegségekben szenvedő gyerekeknek nyújtanák, miközben a családjaik támogatásáról sem feledkeznének meg.

Mint köztudott, a hospice a gyógyíthatatlan, egy-egy betegség végstádiumához ért betegek gondozására irányul. A fő cél, hogy ebben az utolsó időszakban javuljon a páciensek életminősége.

Komplex koncepció

Az intézmény hat gondozói és három hospice, illetve két szülői szobával rendelkezne. Hatágyas, valamint 15 pácienst befogadni képes nappali ellátórészleg, játszótér és egy 33 férőhelyes parkoló is szerepel a tervek között.

Az épület egyszintes, akadálymentes és energetikailag gazdaságos lesz. Utóbbi azt jelenti, hogy a legkorszerűbb infrastruktúrával szerelik fel. Az U-alakú konstrukció közepén egy udvart alakítanak majd ki, amely összeköti az egyes részlegeket. Mindemellett a gyermekek és családjaik rendelkezésére áll majd egy ökomenikus kápolna, egy terápiás és rehabilitációs helyiség, valamint egy sóbarlang is.

A koncepciót Ladislav Vikartovský és Gábor Buček mérnökök dolgozták ki. Az volt a céljuk, hogy egy olyan teret alakítsanak ki, ami ötvözi az egészségügyi ellátást és a családias légkört.