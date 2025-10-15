A gyermekhospice látványterve (forrás: Nyitra megye / Facebook)
Gyermekhospice épülhet Nyitrán, az első az országban
A hospice-ban 0 és 19 év közötti, gyógyíthatatlan betegségekben szenvedő gyermekek ellátását végeznék. Az építkezés 2026 elején indulhat meg.
Nyitra megye a Borinka Szocális Otthon területén bentlakásos hospice intézmény létrehozását tervezi a megyeszékhely Csermánhegy (Čermáň) nevű városrészében.
A speciális, 24 órás hospice-szolgáltatásokat 0 és 19 év közötti, gyógyíthatatlan betegségekben szenvedő gyerekeknek nyújtanák, miközben a családjaik támogatásáról sem feledkeznének meg.
Mint köztudott, a hospice a gyógyíthatatlan, egy-egy betegség végstádiumához ért betegek gondozására irányul. A fő cél, hogy ebben az utolsó időszakban javuljon a páciensek életminősége.
Komplex koncepció
Az intézmény hat gondozói és három hospice, illetve két szülői szobával rendelkezne. Hatágyas, valamint 15 pácienst befogadni képes nappali ellátórészleg, játszótér és egy 33 férőhelyes parkoló is szerepel a tervek között.
Az épület egyszintes, akadálymentes és energetikailag gazdaságos lesz. Utóbbi azt jelenti, hogy a legkorszerűbb infrastruktúrával szerelik fel. Az U-alakú konstrukció közepén egy udvart alakítanak majd ki, amely összeköti az egyes részlegeket. Mindemellett a gyermekek és családjaik rendelkezésére áll majd egy ökomenikus kápolna, egy terápiás és rehabilitációs helyiség, valamint egy sóbarlang is.
A koncepciót Ladislav Vikartovský és Gábor Buček mérnökök dolgozták ki. Az volt a céljuk, hogy egy olyan teret alakítsanak ki, ami ötvözi az egészségügyi ellátást és a családias légkört.
Komoly tapasztalattal bíró szervezet fogja működtetni
A működtetésért Žaneta Petrášová, a Pod krídlami Dominiky nonprofit szervezet vezetője felel majd, aki több mint egy évtizede maga is elvesztette gyermekét egy betegség következtében – derült ki az STVR riportjából. A szervezet egyébként már több éve üzemeltet egy mobil hospice-t Nyitrán, így kiterjedt tapasztalatokkal rendelkeznek ezen a nagyon érzékeny területen.
2026 végéig elkészülhet
Jelenleg a projektdokumentáció készítése zajlik, amelyet 2025 decemberében szeretne leadni Nyitra megye önkormányzata – ahogy az építési engedély beszerzéséhez szükséges anyagokat is. Az STVR információi szerint az építkezés 2026 elején indulhat meg, s még az év vége előtt befejeződhet.
A költségekhez jelentősen hozzájárul a kormány, illetve az Európai Unió is a különféle alapokon keresztül – tette hozzá Peter Privalinec, a megyei hivatal vezetője.
