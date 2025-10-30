Gran Turismo-akció: Hat gyanúsított ellen indult eljárás az országos razzia után (VIDEÓ)

A rendőrség keddi, Gran Turismo fedőnevű akciója során hat személy ellen indult eljárás folytatólagosan elkövetett csalás, valamint közokirat-hamisítás bűncselekménye miatt. A hatóságok szerint a bűncselekményeket szervezett formában követték el.

Amint arról korábban beszámoltunk, a rendőrség Szlovákia több pontján összesen nyolc házkutatást, öt helyiség-átvizsgálást és tizenkét személyes átvizsgálást hajtott végre. A nyomozók egyidejűleg eljárást indítottak kábítószerrel való visszaélés, valamint tiltott fegyvertartás és fegyverkereskedelem ügyében is. A hatóságok mind a hat gyanúsított esetében indítványt tettek előzetes letartóztatásra.

A nyomozás eredményeként több mint 1,1 millió euró értékben foglaltak le vagyontárgyakat – köztük ingatlanokat, gépjárműveket, bankszámlákat, készpénzt és luxuscikkeket. Ez az összeg a jelenleg bizonyított kár nagyságának felel meg, de a hatóságok szerint a tényleges kár ennél lényegesen nagyobb lehet.