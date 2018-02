Gigafejlesztés a királyhelmeci kórházban

Királyhelmec | Közös projektet valósít meg európai uniós támogatásból a királyhelmeci kórház és a miskolci Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Oktató Kórház.

A királyhelmeci kórház a miskolci egészségügyi intézménnyel közösen a radiológia területén valósít meg fejlesztéseket. A 430 128 euró összköltségű beruházás keretében, melyből 365 508 euró európai uniós támogatás, olyan telekommunikációs rendszert építenek ki, melyek segítségével a más-más intézményben dolgozó orvosok konzultálhatnak egymással a konkrét esetekről. A leleteket egyébként nemcsak a két intézmény, hanem más, magyarországi és szlovákiai kórházak között is megoszthatják. A radiológiai leleteket és orvosi szakvéleményeket tartalmazó információk elektronikus továbbításával nemcsak időt, hanem komoly költségeket is megspórolhatnak. Az ilyen, határon átnyúló együttműködés a mindkét ország egészségügyében tapasztalható munkaerőhiányt is áthidalhatja.

A mintegy 60 ezer bodrogközi és Ung-vidéki beteget ellátó királyhelmeci kórházban idén megújul a radiodiagnosztikai részleg, és új CT-berendezést is vásárolnak. Hencel Klára, az intézmény igazgatója lapunknak elmondta, a bodrogközi városban megmarad az orvosi ügyelet. A kórház vezetése a körzeti orvosokkal folytatott egyeztetés után úgy határozott, az egészségügyi minisztérium felhívására közösen pályáznak az ügyeletek működtetésére. Júliusig az eddigi rendszer nem változik, ez után viszont csak este tízig lesz ügyelet. Indokolt esetben a később érkezőket sem utasítják el. A gyorsmentőszolgálat továbbra is megmarad, de ezt nem a kórház működteti.