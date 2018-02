GALÉRIA: Jéggé fagyott a vízesés

Haraszt | Jéggé fagyott a szepességi település határában lévő vízesés.

A Šikľavá skala vízesés az Iglói járásbeli Galmus-fennsíkon, a Haraszt és Hernádmáté (Matejovce nad Hornádom) közti erdő szélén zuhog alá. Az elmúlt napok hideg időjárásának köszönhetően idén is megcsodálható ez a természeti jelenség. A megközelítőleg 14 méter magas sziklafalról most egy közel harminc méter széles jégfal nyúlik a mélybe. A képződmény legnagyobb jégcsapjai négy-öt méteresek, de ha kitartanak a fagyok, akár földig érő jégcsapok is kialakulhatnak.