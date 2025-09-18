Régió

Futás és nordic walking pénteken Naszvadon – a központban útlezárásokkal kell számolni

naszvad utcák

A pénteken lezárandó utcák Naszvadon (forrás: Naszvad önkormányzata / Facebook)

vataščin
Vataščin Péter
Naszvad |

Az Európai Mobilitási Hét keretén belül két sportágban mérhetik össze erejüket az érdeklődők péntek délután Naszvadon. A közlekedőknek két központi utca részleges lezárásával kell számolniuk.

Naszvad idén is csatlakozott az Európai Mobilitási Héthez, melynek célja a sport és a fizikai aktivitás népszerűsítése a #BeActive jelszóval.

Ehhez kapcsolódóan szeptember 19-én, vagyis pénteken kerül sor az egyik fő eseményre, ami a „Mozgással az egészségért“ címet viseli. Az érdeklődők két versenyszám – öt kilométeres futás, illetve két kilométeres nordic walking – között választhatnak. 

Utóbbi esetében csupán férfi és női kategóriák vannak, korcsoportok nélkül. A futásnál azonban a két nemen kívül már négy generációs kategóriában lehet nevezni. A rajt a naszvadi városháza előtti téren lesz pénteken 17.00-kor. A jelentkezéshez egy online regisztrációs ívet kell kitölteni. 

Fontos tudnivaló, hogy a verseny idejére a város lezárja az Üzletsor (Obchodná) és a Bajcsi (Bajčská) utcák bizonyos szakaszait.

A kellemetlenségekért előre elnézést és megértést kérnek a közlekedőktől.

Naszvad
futóverseny
nordic walking
Európai Mobilitási Hét
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?