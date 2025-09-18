A pénteken lezárandó utcák Naszvadon (forrás: Naszvad önkormányzata / Facebook)
Futás és nordic walking pénteken Naszvadon – a központban útlezárásokkal kell számolni
Az Európai Mobilitási Hét keretén belül két sportágban mérhetik össze erejüket az érdeklődők péntek délután Naszvadon. A közlekedőknek két központi utca részleges lezárásával kell számolniuk.
Naszvad idén is csatlakozott az Európai Mobilitási Héthez, melynek célja a sport és a fizikai aktivitás népszerűsítése a #BeActive jelszóval.
Ehhez kapcsolódóan szeptember 19-én, vagyis pénteken kerül sor az egyik fő eseményre, ami a „Mozgással az egészségért“ címet viseli. Az érdeklődők két versenyszám – öt kilométeres futás, illetve két kilométeres nordic walking – között választhatnak.
Utóbbi esetében csupán férfi és női kategóriák vannak, korcsoportok nélkül. A futásnál azonban a két nemen kívül már négy generációs kategóriában lehet nevezni. A rajt a naszvadi városháza előtti téren lesz pénteken 17.00-kor. A jelentkezéshez egy online regisztrációs ívet kell kitölteni.
Fontos tudnivaló, hogy a verseny idejére a város lezárja az Üzletsor (Obchodná) és a Bajcsi (Bajčská) utcák bizonyos szakaszait.
A kellemetlenségekért előre elnézést és megértést kérnek a közlekedőktől.
