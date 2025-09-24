Frontálisan ütközött két személyautó egy sikertelen előzés miatt – hárman megsérültek

A baleset szerda délelőtt történt az I/19-es úton, Horóc (Horovce) és Vásárhely (Trhovište) között, ahol egy személygépjármű az előtte haladó kamion előzésébe kezdett, ám nem tudott időben visszasorolni, így frontálisan összeütközött a szemből érkező járművel. Mindkét autó az árokban kötött ki.

A személyautókban három ember – köztük egy édesanya és gyermeke – utazott. Őket a mentők a nagymihályi, illetve a tőketerebesi kórházba szállították. A sérültek eszméletüknél vannak, állapotuk nem életveszélyes.

A hatóságok ismételten felhívják a figyelmet arra, hogy az őszi időszakban a gyorsan változó időjárás, a korai sötétedés és a vadak fokozott mozgása miatt különösen fontos az óvatosság, valamint a sebesség útviszonyokhoz való igazítása.