Ráfizetett felelőtlenségére az édesanya.
Frontális karambol: nem kötötte be a kislányát, súlyos sérülésekkel vitték kórházba
Súlyos közlekedési balesetre került sor hétfőn délután 5 óra környékén a malackai (Malacky) Béke téren (Mierovo námestie).
A rendőrség tájékoztatása szerint a Renault márkájú gépkocsit vezető 40 éves nő nem figyelt oda kellőképpen az útviszonyokra, áthajtott a szemközti sávba, ahol frontálisan ütközött egy szabályosan haladó autóval.
A baleset következtében a gyermekülésen tartózkodó hatéves kislány súlyosan megsérült, a helyszínről gyorsmentővel azonnal kórházba szállították. Kiderült, hogy az édesanyja elfelejtette bekötni a biztonsági övét.
Az incidensben érintett sofőröket a rendőrök megfújatták, leheletükben azonban nem mutattak ki alkoholt. A balesethez vezető pontos körülményeket és okokat jelenleg is intenzíven vizsgálják.
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.