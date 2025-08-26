Régió

Frontális karambol: nem kötötte be a kislányát, súlyos sérülésekkel vitték kórházba

Ráfizetett felelőtlenségére az édesanya.

Súlyos közlekedési balesetre került sor hétfőn délután 5 óra környékén a malackai (Malacky) Béke téren (Mierovo námestie).

A rendőrség tájékoztatása szerint a Renault márkájú gépkocsit vezető 40 éves nő nem figyelt oda kellőképpen az útviszonyokra, áthajtott a szemközti sávba, ahol frontálisan ütközött egy szabályosan haladó autóval.

A baleset következtében a gyermekülésen tartózkodó hatéves kislány súlyosan megsérült, a helyszínről gyorsmentővel azonnal kórházba szállították. Kiderült, hogy az édesanyja elfelejtette bekötni a biztonsági övét.

Az incidensben érintett sofőröket a rendőrök megfújatták, leheletükben azonban nem mutattak ki alkoholt. A balesethez vezető pontos körülményeket és okokat jelenleg is intenzíven vizsgálják.

