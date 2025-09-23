Forgalomkorlátozásra kell számítani Pozsonyban az esti tüntetés miatt

„A pozsonyi, Szabadság téri (Námestie Slobody) demonstráció kapcsán tájékoztatjuk a gépjárművezetőket, hogy a tüntetés ideje alatt forgalomkorlátozásokra kell számítani a Szabadság tér körüli utcákban (Námestie 1. mája, Jánska, Radlinského ulica, Imricha Karvaša)” – közölte Šimková.

A szóvivő hozzátette, a tüntetés ideje alatt rendőrök fogják irányítani a forgalmat. „Kérjük a lakosságot, hogy kövessék a rendőrök utasításait, és legyenek tekintettel másokra” – mondta Šimková.