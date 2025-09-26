Ideiglenes lezárásokra, forgalomelterelésre számíthatunk
Forgalmas kereszteződést zárnak le Pozsonynál
Egy napra lezárják a D1-es autópálya Pozsony felé vezető egyik útszakaszát, fennakadások várhatóak a közlekedésben.
A munkálatokra az Aranyhomok-tó közelében fekvő Báger-tó (Vajnorské jazero) közelében kerül sor, az Aranyhomoktól Cseklészig (Bernolákovo) található szakasz pénteken nyolc órától nem lesz elérhető egészen szombat estig. A kedvezőtlen időjárás esetén a munkálatok tovább is elhúzódhatnak, ugyanis eső esetén nehezebbé válik a közlekedési jelzések felfestése.
A D1-es autópálya bal oldalának rekonstrukciója miatt a szakaszon hosszabb időre, de átmenetileg megváltozik a forgalmi rend is – szűkülnek a sávok, a közlekedést pedig közelebb terelik a két oldal közti választóvonalhoz.
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.