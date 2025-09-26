Régió

Forgalmas kereszteződést zárnak le Pozsonynál

dialn
TASR

Ideiglenes lezárásokra, forgalomelterelésre számíthatunk

Tokár Géza
Tokár Géza

Egy napra lezárják a D1-es autópálya Pozsony felé vezető egyik útszakaszát, fennakadások várhatóak a közlekedésben.

A munkálatokra az Aranyhomok-tó közelében fekvő Báger-tó (Vajnorské jazero) közelében kerül sor, az Aranyhomoktól Cseklészig (Bernolákovo) található szakasz pénteken nyolc órától nem lesz elérhető egészen szombat estig. A kedvezőtlen időjárás esetén a munkálatok tovább is elhúzódhatnak, ugyanis eső esetén nehezebbé válik a közlekedési jelzések felfestése.

A D1-es autópálya bal oldalának rekonstrukciója miatt a szakaszon hosszabb időre, de átmenetileg megváltozik a forgalmi rend is – szűkülnek a sávok, a közlekedést pedig közelebb terelik a két oldal közti választóvonalhoz.

Pozsony
közutak
