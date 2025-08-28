Fokozott tűzveszély van az ország 13 járásában

A figyelmeztetés a Szenicei (Senica), az Érsekújvári, a Lévai, a Puhói (Púchov), a Vágbesztercei (Považská Bystrica), a Nagybiccsei (Bytča), a Zsolnai (Žilina), a Kiszucaújhelyi (Kysucké Nové Mesto), a Csacai (Čadca), az Alsókubini (Dolný Kubín), a Turdossini (Tvrdošín), a Liptószentmiklósi (Liptovský Mikuláš) és a Breznóbányai (Brezno) járásra érvényes.

Fokozott tűzveszély idején mindenki köteles betartani a tűzvédelmi előírásokat. Tilos nyílt lángot használni, száraz növényeket égetni, és olyan helyen tüzet gyújtani, ahonnan továbbterjedhetnek a lángok.