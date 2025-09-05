Illusztráció
Fokozott tűzveszély miatt figyelmeztetés van érvényben az Érsekújvári járásban
Fokozott tűzveszély miatt péntektől figyelmeztetés van érvényben az Érsekújvári járásban – tájékoztat a Tűzoltó- és Műszaki Mentőszolgálat (HaZZ) a közösségi hálón.
Fokozott tűzveszély idején mindenki köteles betartani a tűzvédelmi előírásokat. Tilos nyílt lángot használni, száraz növényeket égetni, és olyan helyen tüzet gyújtani, ahonnan továbbterjedhetnek a lángok.
