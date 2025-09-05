Fokozott tűzveszély miatt figyelmeztetés van érvényben az Érsekújvári járásban

A statisztikai adatok szerint egy szlovákiai lakosnak élete folyamán 5,5 szexuális partnere van. Bár ez a szám – összehasonlítva a többi európai országgal – viszonylag alacsony, mégis nálunk évente több száz ember kap nemi betegséget. Ez különösen most, a nagy nyári utazások időszakának befejeztével szokott kiderülni. A szabadabb életnek, a kellemes kikapcsolódásnak gyakran vannak maradandó, kellemetlen tünetei... Minden, még az állandó szexuális partner is bizonyos egészségi kockázatokat jelent – ha nem végezte el a szükséges tesztet. Jó hír, hogy a fertőzés útján terjedő nemi betegségek kérdése már nem tabu, s minden évben egyre nagyobb az érdeklődés e betegségek tesztelése iránt. Összefoglalónkban 7 tévhitet ismertetünk, s talán sikerül korán felismerni a fertőzést, és minél előbb elkezdeni a kezelést.