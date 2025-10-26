Régió

Fokozott közúti ellenőrzést tartott a rendőrség, közel ezer sofőrt ellenőriztek a fővárosban

Pozsonyban a rendőrség szombaton 997 gépjárművezetőt ellenőrzött, köztük 311 taxisofőrt – tájékoztatott Silvia Šimková, a Pozsonyi Kerületi Rendőrkapitányság szóvivője. Az akció során összesen 147 közúti közlekedési szabálysértést regisztráltak.

A szóvivő tájékoztatása szerint minden ellenőrzött sofőrnél alkoholszondás vizsgálatot végeztek. A rendőrök 73 esetben állapítottak meg sebességtúllépést, ezek közül 19-et objektív felelősség alapján kezelnek. Huszonkét járművezetőtől a hatóságok be is vonták a forgalmi engedélyt járművük műszaki hibái miatt, míg négy sofőrt kábítószer vagy pszichotróp anyag hatása alatt történő vezetésen értek.

A rendőrség további szabálysértéseket is feltárt – többek között az elsőbbségadás elmulasztását, a biztonsági öv használatának hiányát, mobiltelefon-használatot vezetés közben, valamint a tehergépkocsi-vezetők pihenőidejének megszegését. Ezeket az eseteket a rendőrök helyszíni bírsággal szankcionálták.

Šimková hozzátette, hogy a művelet kiterjedt taxisokra, tuningolt járművek vezetőire, valamint nem gépi közlekedési eszközök használóira is. A fővárosi rendőrök a jövőben is terveznek hasonló ellenőrzéseket, amelyek célja a közúti balesetek megelőzése, különösen az alkohol, drog vagy figyelmetlenség okozta esetek számának csökkentése.

