Fogytán vannak a 0-Rh-negatív vérkészletek

Fogytán vannak a 0-Rh-negatív vérkészletek – közölte weboldalán a Nemzeti Transzfúziós Szolgálat (NTS), és arra kérte az embereket, menjenek el vért adni.

„A kórházakat egyelőre zökkenőmentesen ellátjuk, de továbbra is csökkennek a készletek, ezért veszélybe kerülhet az ellátás. Arra kérjük az embereket, a következő napokban szakítsanak időt a véradásra” – tájékoztatott az NTS.

Bárki lehet véradó, aki elmúlt 18 éves, de még nem töltötte be a 60-at, a testsúlya legalább 50 kilogramm, és megfelel az alapvető egészségi követelményeknek. A férfiak háromhavonta, a nők négyhavonta adhatnak vért. Az összes aktuális  információ megtalálható a www.ntssr.sk oldalon.

