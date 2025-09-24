Fogytán vannak a 0-Rh-negatív vérkészletek

„A kórházakat egyelőre zökkenőmentesen ellátjuk, de továbbra is csökkennek a készletek, ezért veszélybe kerülhet az ellátás. Arra kérjük az embereket, a következő napokban szakítsanak időt a véradásra” – tájékoztatott az NTS.

Bárki lehet véradó, aki elmúlt 18 éves, de még nem töltötte be a 60-at, a testsúlya legalább 50 kilogramm, és megfelel az alapvető egészségi követelményeknek. A férfiak háromhavonta, a nők négyhavonta adhatnak vért. Az összes aktuális információ megtalálható a www.ntssr.sk oldalon.