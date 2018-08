Fitness park létesült a nagymegyeri termálfürdő mellett

Nagymegyer | Fitness park létesült a múlt héten a Thermal Corvinus termálfürdő mellett Nagymegyeren. A parkban az erőnlét fejlesztése mellett különféle játékokra is lehetőség van, gyereksarok és egy nagy sakktábla is várja a látogatókat. A beruházás végösszege 66 000 euró – tájékoztatott Eva Mészárosová, a Thermal Corvinus munkatársa szombaton (8.25.).

Kórósi Zoltán, a Termál, s.r.o. egyik ügyvezetője elmondta: a szabad téri fitness parkok előnye, hogy a látogatók a friss levegőn végezhetik a gyakorlatokat és találkozhatnak azonos érdeklődésű társaikkal.

2018-ban a fürdőben több más fejlesztésre is sor került. Új szaunavilág épült ki, itt kapott helyet a masszázs-, manikűr-, pedikűr és kozmetikai szalon is. A komplexum előtti tér új útburkolatot kapott, és új padokat is elhelyeztek. 2019 júniusáig készülhet el az új medencevilág.

A nyár folyamán a Mátyás király emlékév keretében zenés programokkal szórakoztatták a közönséget, de voltak kardvívás- és solymászbemutatók is.

A termálfürdő magas látogatottságnak örvend, a tavalyi adatokkal összehasonlítva mintegy három százalékos növekedésről számolt be a Thermal Corvinus vezetősége. Júliusban 131 000 látogatót fogadtak, kétezerrel kevesebbet, mint 2017-ben. Augusztusban ugyanakkor emelkedett a látogatók száma, melynek köszönhetően a nyarat megközelítőleg hasonló nyereséggel fogják zárni, mint tavaly.