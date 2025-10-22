Figyelem! Mától látogatási tilalom van az érsekújvári kórház egyik klinikáján

Október 7. és 11. között zajlott Kassán az első átfogó hajléktalanszámlálás, amelynek során felmérték mindazokat, akik ideiglenes szállásokon, intézményekben vagy az utcán töltik éjszakáikat. A kutatás az európai hajléktalanösszeírás kétnapos projektjének része volt, amelybe Kassán kívül tizenöt másik európai város kapcsolódott be. A cél az volt, hogy pontos képet kapjunk arról, hányan élnek lakhatási válságban, és hogyan tudnának nekik hatékonyabban segíteni.