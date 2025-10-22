Régió

Figyelem! Mától látogatási tilalom van az érsekújvári kórház egyik klinikáján

Érsekújvár
A szerző felvétele

Egyelőre csak egy klinika fekvőbeteg részlegét érinti a látogatási tilalom Érsekújvárban

Száz Ildikó
Száz Ildikó
Érsekújvár |

Mától, azaz október 22-től látogatási tilalmat rendelt el az Érsekújvári Oktató Kórház és Rendelőintézet vezetése az egyik klinika fekvőbeteg részlegén.

A látogatási tilalmat a légúti megbetegedések számának növekedése miatt rendelték el.

Egyelőre csak az ortopédiai klinika fekvőbeteg részlegét érinti a tilalom a járási székhelyen. 

A tilalom keddtől lép érvénybe annak visszavonásáig. Kivételt csak rendkívüli, halaszthatatlan esetben kérhetnek a betegek családtagjai a klinika főorvosától. 

látogatási tilalom
Érsekújvári Oktató Kórház és Rendelőintézet
