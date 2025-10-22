Egyelőre csak egy klinika fekvőbeteg részlegét érinti a látogatási tilalom Érsekújvárban
Figyelem! Mától látogatási tilalom van az érsekújvári kórház egyik klinikáján
Érsekújvár |
Mától, azaz október 22-től látogatási tilalmat rendelt el az Érsekújvári Oktató Kórház és Rendelőintézet vezetése az egyik klinika fekvőbeteg részlegén.
A látogatási tilalmat a légúti megbetegedések számának növekedése miatt rendelték el.
Egyelőre csak az ortopédiai klinika fekvőbeteg részlegét érinti a tilalom a járási székhelyen.
A tilalom keddtől lép érvénybe annak visszavonásáig. Kivételt csak rendkívüli, halaszthatatlan esetben kérhetnek a betegek családtagjai a klinika főorvosától.
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Korábbi cikkek a témában
2025. 10.13.
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.