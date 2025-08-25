Fiatalkorúakat ellenőriztek a Dunaszerdahelyi járásban, ketten ittasak voltak

Nagyszabású ellenőrző akciót hajtott végre a rendőrség pénteken több nyugat-szlovákiai járásban. A rajtaütésszerű akció során a Szakolcai, a Dunaszerdahelyi és a Pöstyéni járásban vizsgálták a fiatalokat alkoholfogyasztás gyanúja miatt.

A Dunaszerdahelyi járásban 115 személyt ellenőriztek, közülük kettő, 18 év alatti fiúnál mutatott pozitív eredményt az alkoholszonda. A rendőrség tájékoztatása szerint az eseteket az érintett települések önkormányzataihoz továbbítják, amelyek megteszik a szükséges intézkedéseket. Az ügyben a Munka-, Szociális és Családügyi Hivatal illetékes osztálya is vizsgálatot indít.

A hatóság emlékeztetett: 18 év alattiak számára tilos az alkoholfogyasztás, a 15 éven aluliak pedig este 21 óra után felnőtt kísérete nélkül nem tartózkodhatnak olyan nyilvános helyen, ahol alkoholt szolgálnak fel. A szabályszegés a szülők számára pénzbírságot vagy akár a családi pótlék ideiglenes megvonását is maga után vonhatja.

A hatóság adatai szerint a három járásban 17 ittas kiskorút azonosítottak, köztük két olyan gyermeket is, akik még 15 év alattiak.