Fiatalkorúakat ellenőriztek a Dunaszerdahelyi járásban, ketten ittasak voltak

Fiatalkorúakat ellenőriztek a Dunaszerdahelyi járásban, ketten ittasan buktak le
Rendőrségi felvétel
Nagyszombat megye három járásban 17 ittas kiskorút azonosítottak, köztük két olyan gyermeket is, akik még 15 év alattiak.

Nagyszabású ellenőrző akciót hajtott végre a rendőrség pénteken több nyugat-szlovákiai járásban. A rajtaütésszerű akció során a Szakolcai, a Dunaszerdahelyi és a Pöstyéni járásban vizsgálták a fiatalokat alkoholfogyasztás gyanúja miatt.

A Dunaszerdahelyi járásban 115 személyt ellenőriztek, közülük kettő, 18 év alatti fiúnál mutatott pozitív eredményt az alkoholszonda. A rendőrség tájékoztatása szerint az eseteket az érintett települések önkormányzataihoz továbbítják, amelyek megteszik a szükséges intézkedéseket. Az ügyben a Munka-, Szociális és Családügyi Hivatal illetékes osztálya is vizsgálatot indít.

A hatóság emlékeztetett: 18 év alattiak számára tilos az alkoholfogyasztás, a 15 éven aluliak pedig este 21 óra után felnőtt kísérete nélkül nem tartózkodhatnak olyan nyilvános helyen, ahol alkoholt szolgálnak fel. A szabályszegés a szülők számára pénzbírságot vagy akár a családi pótlék ideiglenes megvonását is maga után vonhatja.

A hatóság adatai szerint a három járásban 17 ittas kiskorút azonosítottak, köztük két olyan gyermeket is, akik még 15 év alattiak.

