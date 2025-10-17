Régió

Fiatal nő csuklóján kattant a bilincs, amiért nagyban terítette a drogot az országban

Nemcsak drogfutárként tevékenykedett, hanem gyártotta is otthonában a kábítószert.

A vágúhelyi (Nové Mesto nad Váhom) rendőrőrs nyomozója büntetőeljárást indított egy 36 éves nővel szemben, aki illegális úton gyártott kábítószert, emellett terjesztette is a drogot. Pszichotróp anyagokkal legalább 2022 óta kereskedett – tájékoztatott közösségi oldalán a Trencséni Kerületi Rendőrkapitányság.

„A gyanúsított havi szinten 30-40 grammnyi metamfetamint szerzett be magának. A drogot a saját lakásán és más helyeken is tárolta, egészen az október 14-én megtörtént őrizetbe vételéig”

– áll a közleményben.

A rendőrök házkutatást tartottak a nő otthonában, az akció során nagyjából 12 gramm metamfetamint találtak nála. A gyanúsított elárulta, hogy előzetes telefonos és szóbeli egyeztetést követően több személynek is eladta a kábítószert.

A drogdílert a rendőrök a helyszínen őrizetbe vették, és mivel fennáll a bűnelkövetés megismétlésének lehetősége, ezért az ügyészségtől az előzetes letartóztatását kérvényezték. Amennyiben beigazolódik a nő bűnössége, a törvény értelmében 7-től 15 évig terjedő börtönbüntetést szabhatnak ki rá.

