Fergeteges 26. Szent István Napok Tardoskedden – könyvkeresztelő régi vonatjegyekkel

Együttműködési memorandum

A rendezvényen részt vett Branislav Becík, Nyitra megye elnöke, és Csenger Tibor alelnök.

„Tardoskedd község ünnepélyesen is megerősíti baráti kapcsolatát a magyarországi Bonyháddal, Környével és Tardossal, a települések az Interreg-kisprojekt megvalósítása után is folytatják együttműködésüket, szakmai hagyományokon alapuló összetartozásukat. Úgy gondolom, ez a megállapodás egy szimbolikus kapocs, amely összeköti településeinket, múltunkat, jelenünket és jövőnket. A közös munka, a kölcsönös támogatás és a barátság az, ami élteti és megerősíti közösségeinket. Bonyháddal több mint negyed évszázada ápoljuk a kapcsolatot, Környével hivatalosan 2007-ben, Tardossal 2024-ben tettük hivatalossá az évek óta tartó partnerséget, amellyel mindannyian gazdagodunk. A mai megállapodás ékes bizonyítéka annak, hogy a jövőben is számíthatunk egymásra, legyen szó kulturális, oktatási, ifjúsági, sport- vagy közösségi programokról. Együtt könnyebben tudunk választ adni a kor kihívásaira, együtt erősebbek vagyunk. Hiszem, hogy a partnerség hozzájárul ahhoz, hogy a gyermekeink és unokáink olyan világban élhessenek, ahol a határok nem elválasztanak, hanem összekötnek bennünket”

– hangsúlyozta Tóth Marián.

Küldöttségükkel együtt az idei Szent István-napokra ellátogatott Filóné Ferencz Ibolya, Bonyhád polgármestere, Ludas László, Nagyatád polgármestere, Beke László, Környe polgármestere, valamint Sebestyén Csaba, az erdélyi Zetelaka polgármestere, Tardoskedd díszpolgára. A testvértelepülések tevékenységét kiállításon mutatták be a vendégeknek.

Szolgálat a síneken

Az önkormányzat Tardoskedd községi díját adományozta a Tardoskeddi Vasutas Zászlóegyesületnek a község társadalmi életében kifejtett tevékenységéért, amelyet Vanya Zsuzsanna, az egyesület elnöke vett át Halász Gabriellától, Tardoskedd alpolgármesterétől.

Szolgálat a síneken címmel a századik jubileum alkalmából könyvet adtak ki az 1925-ben alapított Tardoskeddi Vasutas Zászlóegyesület történetéről. Azzal a céllal alapították a helyi vasutasok, hogy szervezett segítséget tudjanak nyújtani az arra rászoruló munkatársaiknak és azok családjainak, és a kezdetektől támogatták a község fejlesztését.

Nekik köszönhetően épült meg a templom lourdi barlangja 1933-ban, 1935-ben elkészíttették Szent Mihály szobrát. 1998-ban a szervezet rövid stagnálás után újraalakult, közös találkozókat, kirándulásokat, vasutas- és családi rendezvényeket szerveznek. Az elhunyt vasutasok sírjánál az egyesület zászlajával róják le tiszteletüket. Tardoskedden díjazták az év legeredményesebb tanulóit: Takács Tamarát, a Szemerényi Károly Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola tanulóját, és Emili Kovácsovát, a J. A. Komenský Szlovák Alapiskola tanulóját.