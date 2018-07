Felújították a galántai kórház rehabilitációs osztályát

Galánta | A héten átadták a felújított rehabilitációs osztályt a Svet zdravia hálózat galántai kórházában. Több mint 35 ezer euróból újították fel a részleget, ahol sportolók rehabilitációjával is foglalkoznak.

Drahomíra Bollová, a kórház ideiglenesen megbízott igazgatója elmondta, havonta hatvan-nyolcvan pácienst kezelnek az osztályon. „Nemcsak a régióból érkeznek betegek, hanem Pozsonyból, Nagyszombatból, Pőstyénből és Turócszentmártonból is” – mondta a megbízott igazgató, hozzátéve, hogy nagyobb kényelmet akartak nyújtani a betegeknek, ezért is akarták felújítani az osztályt. A padló cseréje jelentette az egyik legnagyobb kiadást. Átfestették a részleget, mosható tapétákat ragasztottak a falakra, és nemrég a szobák ablakait is kicserélték. Új konyhát és étkezdét alakítottak ki, és új berendezéseket is vásároltak, például különleges asztalokat a gerincműtét után lábadozó pácienseknek. A szakemberek a vezető fizioterapeuta irányításával rehabilitációs járdát építettek az osztályon, kapaszkodókat helyeztek el a folyosó falán, és a látogatók számára is kényelmes foteleket vásárolt a kórház. A Dôvera egészségbiztosító is hozzájárult a fejlesztéshez.

A harminc fekvőhelyes osztályon teljes körű ellátást nyújtanak a mozgásszervi- és idegrendszeri betegségben szenvedő betegeknek, a balesetek sérültjeinek, valamint a műtétek után lábadozó pácienseknek. Az osztályon berendezett tornateremben rehabilitálják a nagyszombati Spartak futballcsapat játékosait, a részleg ugyanis a sportrehabilitációra is szakosodott. „A speciális nyújtómozdulatok segítségével enyhítjük a sportolók fájdalmait és nálunk megtanulhatják, hogyan védekezhetnek a sportsérülések ellen” – közölte Liliya Mičulíková főorvos. Azoknak a betegeknek segítenek, akiknek mesterséges ízületet ültettek be a szervezetükbe és olyan pácienseket is fogadnak, akiknek mindkét lábát amputálták. Az osztályon megtanulhatnak lábprotézissel járni. Tomáš Kráľtól, a hálózat szóvivőjétől megtudtuk, hogy számos különböző betegségben szenvedő – például Parkinson-kóros, szklerózis multiplexben szenvedő vagy szélütéses – pácienst kezelnek az osztályon. Vízgyógyászati rehabilitációs rendelő és gyermekrendelő is van a részlegen, amely a nagyszombati Egészségügyi Középiskola diákjainak képzőközpontja.

A Svet zdravia társaság és lapunk kiadója a Penta befektetési csoport céghálózatának tagja.