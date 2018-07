Felújítják a Szent István strandfürdőt

Esztergom | Legutóbbi ülésén a Szent István strandfürdő felújításáról is tárgyalt Esztergom önkormányzata. A fürdő Magyarország egyetlen olyan strandja, amely már száz éve üzemel. Felújítására a magyar kormányt tavaly 5 milliárd forintot hagyott jóvá.

Az infoesztergom.hu értesülései szerint a képviselők a felújítás több részletéről és ütemezéséről is döntöttek. A felújítást a százéves nagymedencével kezdik, mivel hidraulikája és kialakítása sem felel meg a mai igényeknek. A felújítás első szakaszában vízforgató rendszert is telepítenek. A 700 négyzetméter alapterületű gépészeti részt a talajvízszint alá süllyesztik. Itt kap helyet a meglevő medencék és az új 1 méter vízmagasságú gyermekmedence vízforgató rendszere is. Előzetes becslések szerint az első fázis kivitelezése 1 milliárd forintba fog kerülni.

A második és harmadik ütemben további gépészeti egységeket (fűtés, keringtetés) telepítenek. A gépészeti tér elhelyezéséhez lebontják a jelenlegi pénztárat, és az öltözőt is áthelyezik. Ezzel egyidejűleg megtámasztják a fedett uszoda falait is. A strand legfőbb előnye belvárosi elhelyezkedése. Medencéjéből jól látható a Bazilika kupolája, a vár és a Pilis lankái. Babits Mihály – aki 1924-ben vásárolt nyaralót Esztergomban – is gyakran időzött a strandon. A strandfürdő a szecessziós stílusban épült fedett medencéjével a Szent István Ártézi Fürdőegyüttes néven 2006-ban műemlék lett.