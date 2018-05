Felújítják a Jókai utcát Komáromban

Komárom | Várhatóan június elején kezdődik és augusztus végéig tart a munka.

Az eredetileg tervezetthez képest közel 170 ezer euróval drágább lesz a belvárosi Jókai utca rekonstrukciója a Nyitrai Kerületi Műemlékvédelmi hivatal által támasztott követelmények, valamint a csatornahálózat és a villanyvezeték egyes részeinek szükséges felújítása miatt. Az önkormányzati képviselőknek legutóbbi ülésükön arról kellett dönteniük, jóváhagyják-e a többletkiadást, vagy ezt a beruházást kivonják a tavaly elindított, 15 utcát érintő nagy útfelújítási projektből. Ez utóbbi esetben más forrást kellett volna találni a beruházásra, új közbeszerzést kellett volna kiírni, ami miatt akár egy-két évre is elodázódhatott volna a felújítás, és nem biztos, hogy a város számára a mostaninál kedvezőbb árat tudtak volna elérni. A testület ezért egyhangúlag az első változat mellett voksolt, hiszen éppen a Jókai utca az egyike a történelmi belváros legrosszabb állapotban lévő utcáinak, aminek rendbetételét nem lehet már halogatni.

Az elfogadott határozat szerint a többletköltséget a kivitelező, Eurovia társaság által nyújtott beszállítói hitel havi törlesztőrészletek megemelésével kompenzálják, az évi törlesztőrészlet 187 ezer euró helyett 204 ezer euró lesz. A 15 utcát érintő felújítás összköltsége pedig 1,87 millióról 2,04 millióra (áfával együtt) nő. A műemlékvédelmi hivatal feltételül szabta például a korábban leaszfaltozott úttest alatti korabeli macskakövek kibontását és újbóli felhasználását, hogy minél inkább visszaadják az utca korabeli hangulatát. Macskakövek kerülnek például a református templom előtti szakaszra. Térkövekkel kell kirakni a járdákat is, és a járdaszegélyeket is eredeti formába kell visszaállítani. Mindez azonban azzal is jár, hogy a jelenleginél kevesebb parkolóhely lesz az utcában.

A munkálatok a tervek szerint június elején kezdődnek és várhatóan három hónapig tartanak.