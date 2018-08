Felújítják a Béke mozi környékét Érsekújvárban

Érsekújvár | Megkezdték a Béke mozi előtti tér a felújítását. A nagyszabású rekonstrukció a hátsó bejárathoz közeli területet is érintik. Megrepedeztek az épület bejárata előtti térkövek, és megsüllyedt a lépcsők alatti terület. Csapadékos időjárásban megközelíthetetlen volt a mozi épülete.

A mozit a felújítás idejére bezárták, a nyári hónapokban a kertmoziban vetítenek. Miután korszerűsítették a mozitermet, megkezdték az épület külső burkolatának felújítását. A város vezetése a galántai Ava-Stav céget bízta meg a munkával. A cégnek azonban később 128 260 eurós késedelmi kamatot számolt fel a város, mert nem tartotta be a szerződésben foglalt határidőt, és a tervezettnél hetvenkét nappal tovább tartott a munka. Az Ava-Stav cég nyílt levelet küldött a városnak és a testület tagjainak, amelyben az állt, hogy az eredetileg 584 463 euróra tervezett beruházásra versenypályázatot hirdetett meg Érsekújvár önkormányzata, és cégük 412 800 euróért vállalta a munkát, amivel a város mintegy 171 ezer eurót takarított meg.

Rendezvények, filmvetítések idején a munkásoknak le kellett vonulniuk az építkezésről. A 128 260 késedelmi büntetés miatt végül a város és a kivitelező bírósági útra terelte az ügyet, mivel a két fél nem jutott megegyezésre. Az Ava-Stav vezetése idén áprilisban két alkalommal találkozott a város vezetésével. A tárgyalásokról ismeretlen forrás hanganyagot szivárogtatott ki, melyet az egyik közösségi oldalon hoztak nyilvánosságra. A hanganyag szerint szóbeli megállapodás született a város és a kivitelező között arról, hogy csökkenthetik a bírságot. Végül azonban mégsem született megegyezés az érintett felel között, ezért került az ügy a bíróságra.

A galántai cég néhány bedolgozó cége is panaszlevelet küldött Érsekújvár önkormányzatának. Néhány napig egy autó körözött a városban utánfutóval, amelyen óriásplakáton hirdették, hogy szép mozija van Érsekújvárnak, de nem fizetett érte. Értesüléseink szerint a mozi épületében végzett felújítás után is számos javítani, helyrehozni való maradt a munkások után, ezekre is sort kerítenek a nyáron.