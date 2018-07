Felújíthatják a kastély déli tornyát

Galánta | Fokozatosan fejleszti a város a neogótikus kastélyt, lecserélik a tetőt, a tornyokat is rendbe hozzák.

Hamarosan felújíthatják a neogótikus kastély déli tornyát. A város félmillió euró támogatást kapott a kulturális minisztériumtól a torony felújítására.

Néhány éve lecserélték a torony tetőszerkezetét, és kilátót alakítottak ki a magasban. Később a város 2,1 millió eurót kapott a kastély tornyainak és déli szárnyának felújítására. A projekt nem valósult meg, az ügyben a rendőrség is nyomozott, a bíróság elítélte Peter Paška polgármestert, Peter Aštary egykori főépítészt és Ján Poľakovskýt, a városi hivatalvezető korábbi helyettesét. Mindhárman fellebbeztek. A város azóta szakaszonként próbálja felújítani az épületet, az északi toronyban és a főépületen is megkezdődtek a fejlesztések, most a déli torony is megszépülhet. Takáč Zsolt városi képviselő, a Neogótikus Kastély Polgári Társulás elnöke elmondta, még nem írták alá a támogatás folyósításáról szóló szerződést, de az előzetes információk szerint sikeresen pályázott a város. „Boldogok vagyunk, hogy felújíthatjuk a város jelképét, és a torony gyönyörű erkélyét is újjáépíthetjük” – nyilatkozta Takáč.

Tegnap elkezdődött a kastély tetejének cseréje. A város kétszázezer eurót különített el, már bontják a kéményeket. Több mint félmillió euróból az északi tornyot is felújítja az önkormányzat, a költségek nagy részét egy határon átnyúló projekt révén szerzett támogatásból fedezik.