Féltünk egy idegen hatalom katonáitól a saját városunkban – hangzott el az érsekújvári 1968-as megemlékezésen

Kitért az érsekújvári történésekre is, amikor 1968. augusztus 21-én kora reggel, körülbelül fél ötkor, a 8. motoros lövészhadosztály magyar egységei vonultak be a városba.

„Elfoglalták az irodákat, a vasútállomást, és lezárták az utakat. A lakosok nem hagyták magukat megfélemlíteni – néhány óra múlva összegyűltek a Fő téren, ahol lövéseket is lehetett hallani. A hulli Dominik Teplánt egy magyar konvoj járműve gázolta halálra. Az ő élete is emlékeztet arra, hogy a történelem nemcsak a nagy dátumokról szól, hanem konkrét emberekről és családokról is, akik elvesztették szeretteiket”

– tette hozzá Pirohár.

Az érsekújváriak egyik jellemző gyerekkori élménye volt, hogy a Laktanya utcánál a szüleik mindig azt mondták nekik: ne beszéljenek az oroszokkal a laktanyából. Saját városukban félniük kellett egy idegen hatalom katonáitól.

Az érsekújvári megemlékezésen szó volt arról, hogy 57 év elmúltával nem lehet figyelmen kívül hagyni a mai helyzethez fűződő párhuzamokat. Ukrajna az Európához és a szabadsághoz vezető utat választotta – és Oroszország megtámadta. Csehszlovákiát 1968-ban ugyanazért büntették. Pirohár szerint érezhető az elmozdulás Moszkva és annak narratívája felé, ami ugyanolyan veszélyes, mint amikor Vasil Biľak egykor tankokat hívott.

„Ma olyan politikusaink vannak, akik ugyan nem hívnak tankokat, de szavakkal és tettekkel igazat adnak Oroszországnak” –

hangsúlyozta a megemlékező.