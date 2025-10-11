Feltételessel megúszta a kilencéves unokahúgát szexuálisan molesztáló férfi

A vádirat szerint a férfi többször is visszaélt a kislány bizalmával, szexuálisan molesztálta, ezzel súlyos lelki traumát okozott neki. Az ügyészség komolyabb büntetést indítványozott, de a bíróság végül enyhébb ítéletet hozott, amit az elkövető magatartása és korábbi büntetlensége indokolt. A döntés indoklása azonban nem győzte meg a családot, akik szerint semmi sem igazolja, hogy egy ilyen tett ne járjon börtönnel – számolt be a Markíza.

Az áldozat családja nyíltan beszélt a fájdalmáról és a tehetetlenségéről. Úgy érzik, hogy a feltételes büntetés a bűncselekmény bagatellizálása, és nem tükrözi a gyermekre gyakorolt hosszú távú pszichés következményeket. Elmondásuk szerint ez az ítélet nemcsak őket, hanem más áldozatokat is elriaszthat attól, hogy kiálljanak az igazukért.

Jogvédők is bírálják a döntést, mondván hasonló esetekben gyakran tapasztalható, hogy a bíróságok túl enyhén ítélnek, különösen, ha a bűncselekmény családon belül történik. Szerintük ez azt az üzenetet közvetíti, hogy a gyermekek védelme nem élvez elsőbbséget, és a társadalom sem veszi elég komolyan a szexuális visszaéléseket.

A család ügyvédje fellebbezést tervez, remélve, hogy a másodfokú bíróság szigorúbb ítéletet hoz.