Feltételessel megúszta a kilencéves unokahúgát szexuálisan molesztáló férfi
Egy férfi, akit azzal vádoltak, hogy szexuálisan zaklatta kilencéves unokahúgát, a bíróságtól egyelőre csak feltételes büntetést kapott. A döntés nem jogerős, de már most nagy felháborodást váltott ki az áldozat családtagjaiból, akik szerint az ítélet sérti az igazságérzetet és lekicsinyli a bűncselekmény súlyát.
A vádirat szerint a férfi többször is visszaélt a kislány bizalmával, szexuálisan molesztálta, ezzel súlyos lelki traumát okozott neki. Az ügyészség komolyabb büntetést indítványozott, de a bíróság végül enyhébb ítéletet hozott, amit az elkövető magatartása és korábbi büntetlensége indokolt. A döntés indoklása azonban nem győzte meg a családot, akik szerint semmi sem igazolja, hogy egy ilyen tett ne járjon börtönnel – számolt be a Markíza.
Az áldozat családja nyíltan beszélt a fájdalmáról és a tehetetlenségéről. Úgy érzik, hogy a feltételes büntetés a bűncselekmény bagatellizálása, és nem tükrözi a gyermekre gyakorolt hosszú távú pszichés következményeket. Elmondásuk szerint ez az ítélet nemcsak őket, hanem más áldozatokat is elriaszthat attól, hogy kiálljanak az igazukért.
Jogvédők is bírálják a döntést, mondván hasonló esetekben gyakran tapasztalható, hogy a bíróságok túl enyhén ítélnek, különösen, ha a bűncselekmény családon belül történik. Szerintük ez azt az üzenetet közvetíti, hogy a gyermekek védelme nem élvez elsőbbséget, és a társadalom sem veszi elég komolyan a szexuális visszaéléseket.
A család ügyvédje fellebbezést tervez, remélve, hogy a másodfokú bíróság szigorúbb ítéletet hoz.
