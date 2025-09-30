Régió

Egyre több a rablás Kassa megyében – tegnap éjjel két tolvajt fogtak el a rendőrök

foto
A rendőrség felvétele

A kassai rendőröknek a csomagpontot működtető vállalat közbenjárásval sikerült tegnap éjjel nyakon csípni a tetteseket

Németi Róbert
Németi Róbert
Kassa megye |

Újabb csomagautomatát próbáltak feltörni Kassán. A tolvajok hétfő éjszaka a város nyugati részében akcióztak, ám ezúttal nem jártak sikerrel. A keleti országrészben nem a tegnap éjjeli volt az első ilyen eset, az elmúlt két évben már legalább tíz hasonló betörést regisztráltak a rendőrök.

A Kassa Megyei Rendőrparancsnokság járőrei mára virradóra gyorsan és hatékonyan léptek közbe. 

„A csomagküldő szolgáltatóval való együttműködésnek és a részletesen begyűjtött információknak köszönhetően sikerült két személyt a helyszínen, közvetlenül a betörési kísérlet közben elfogni” 

– olvasható a kassai rendőrség keddi közleményében. 

A két férfit a helyszínen letartóztatták, majd a rendőrség celláiban kötöttek ki. Az ügyben eljárás indult, és várhatóan mindkét tettes ellen vádat emelnek.

A tegnap történtek ismét azt bizonyítják, hogy Kelet-Szlovákiában immár több mint egy éve terjed a csomagpontok kifosztása. A módszer szinte mindig ugyanaz: hamis e-mail címekkel rendelnek árut, amelyet csomagautomatákba kézbesítenek, majd a tolvajok a fizetés kikerülésével, gyakran mások küldeményeit is elvéve ürítik ki a szekrényeket. Az első ilyen esetre 2024 őszén került sor a keleti országrészben, amikor Iglón (Spišská Nová Ves) és a környező falvakban két férfi rendszeresen rendelt elektronikai eszközöket és ruházati cikkeket, amelyeket aztán illegálisan próbált átvenni. A legsúlyosabb eset a Nagymihályi járásban történt, amikor Zemplínska Široká községben több mint 2100 euró értékű csomag tűnt el.

A két férfit a tett helyszínén csípték nyakon
A rendőrség felvétele

A két férfit a tett helyszínén csípték nyakon 

Nem hagynak nyomot 

Tavaly decemberben az iglói rendőröknek nem kevés dolguk akadt ezekkel az ügyekkel, idén tavasszal pedig már Kassa és környéke is a tolvajok célkeresztjébe került. Az év elejétől három Kassához közeli településen is hasonló betöréseket hajtottak végre.

A rendőrség tájékoztatása szerint különösen aggasztó, hogy több alkalommal semmiféle nyom sem maradt az automatákon: a tettesek úgy nyitották ki a szekrényeket, hogy kívülről sértetlenek maradtak. A hatóságok szerint nem kizárt, hogy valaki ismeri a rendszerek gyenge pontjait, de az sem, hogy az ajtók kinyitásához speciális eszközöket használnak.

Az idei nyár sem múlt el incidensek nélkül. Augusztus végén a Kassa-vidéki járásban, Abaújszinán (Seňa) próbálták meg feltörni az egyik automatát. Kassán, a Hronská utcában is több szekrény ürült ki úgy, hogy a zárak sértetlenek maradtak. A rendőrség ezért fokozott járőrözést vezetett be, és arra kérte a lakosokat, hogy jelezzék, ha gyanús személyeket látnak a csomagpontok körül.

A Kassa Megyei Rendőrparancsnokság sajtóosztálya szerint a tegnap esti kassai akció is azt bizonyítja, hogy a hatóságok egyre határozottabban lépnek fel az ilyen bűnözők ellen. A nagymihályi és iglói elkövetőket már bíróság elé állították, most pedig a kelet-szlovákiai nagyvárosban sikerült tetten érni két újabb tolvajt. A nyomozók azt is vizsgálják, hogy ezek az esetek összefügghetnek-e más, korábbi betörésekkel.

rendőrség
rablás
csomagpont
kifosztották
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?