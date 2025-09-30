Egyre több a rablás Kassa megyében – tegnap éjjel két tolvajt fogtak el a rendőrök

Nem hagynak nyomot

Tavaly decemberben az iglói rendőröknek nem kevés dolguk akadt ezekkel az ügyekkel, idén tavasszal pedig már Kassa és környéke is a tolvajok célkeresztjébe került. Az év elejétől három Kassához közeli településen is hasonló betöréseket hajtottak végre.

A rendőrség tájékoztatása szerint különösen aggasztó, hogy több alkalommal semmiféle nyom sem maradt az automatákon: a tettesek úgy nyitották ki a szekrényeket, hogy kívülről sértetlenek maradtak. A hatóságok szerint nem kizárt, hogy valaki ismeri a rendszerek gyenge pontjait, de az sem, hogy az ajtók kinyitásához speciális eszközöket használnak.

Az idei nyár sem múlt el incidensek nélkül. Augusztus végén a Kassa-vidéki járásban, Abaújszinán (Seňa) próbálták meg feltörni az egyik automatát. Kassán, a Hronská utcában is több szekrény ürült ki úgy, hogy a zárak sértetlenek maradtak. A rendőrség ezért fokozott járőrözést vezetett be, és arra kérte a lakosokat, hogy jelezzék, ha gyanús személyeket látnak a csomagpontok körül.

A Kassa Megyei Rendőrparancsnokság sajtóosztálya szerint a tegnap esti kassai akció is azt bizonyítja, hogy a hatóságok egyre határozottabban lépnek fel az ilyen bűnözők ellen. A nagymihályi és iglói elkövetőket már bíróság elé állították, most pedig a kelet-szlovákiai nagyvárosban sikerült tetten érni két újabb tolvajt. A nyomozók azt is vizsgálják, hogy ezek az esetek összefügghetnek-e más, korábbi betörésekkel.