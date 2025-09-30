A kassai rendőröknek a csomagpontot működtető vállalat közbenjárásval sikerült tegnap éjjel nyakon csípni a tetteseket
Egyre több a rablás Kassa megyében – tegnap éjjel két tolvajt fogtak el a rendőrök
Újabb csomagautomatát próbáltak feltörni Kassán. A tolvajok hétfő éjszaka a város nyugati részében akcióztak, ám ezúttal nem jártak sikerrel. A keleti országrészben nem a tegnap éjjeli volt az első ilyen eset, az elmúlt két évben már legalább tíz hasonló betörést regisztráltak a rendőrök.
A Kassa Megyei Rendőrparancsnokság járőrei mára virradóra gyorsan és hatékonyan léptek közbe.
„A csomagküldő szolgáltatóval való együttműködésnek és a részletesen begyűjtött információknak köszönhetően sikerült két személyt a helyszínen, közvetlenül a betörési kísérlet közben elfogni”
– olvasható a kassai rendőrség keddi közleményében.
A két férfit a helyszínen letartóztatták, majd a rendőrség celláiban kötöttek ki. Az ügyben eljárás indult, és várhatóan mindkét tettes ellen vádat emelnek.
A tegnap történtek ismét azt bizonyítják, hogy Kelet-Szlovákiában immár több mint egy éve terjed a csomagpontok kifosztása. A módszer szinte mindig ugyanaz: hamis e-mail címekkel rendelnek árut, amelyet csomagautomatákba kézbesítenek, majd a tolvajok a fizetés kikerülésével, gyakran mások küldeményeit is elvéve ürítik ki a szekrényeket. Az első ilyen esetre 2024 őszén került sor a keleti országrészben, amikor Iglón (Spišská Nová Ves) és a környező falvakban két férfi rendszeresen rendelt elektronikai eszközöket és ruházati cikkeket, amelyeket aztán illegálisan próbált átvenni. A legsúlyosabb eset a Nagymihályi járásban történt, amikor Zemplínska Široká községben több mint 2100 euró értékű csomag tűnt el.
Nem hagynak nyomot
Tavaly decemberben az iglói rendőröknek nem kevés dolguk akadt ezekkel az ügyekkel, idén tavasszal pedig már Kassa és környéke is a tolvajok célkeresztjébe került. Az év elejétől három Kassához közeli településen is hasonló betöréseket hajtottak végre.
A rendőrség tájékoztatása szerint különösen aggasztó, hogy több alkalommal semmiféle nyom sem maradt az automatákon: a tettesek úgy nyitották ki a szekrényeket, hogy kívülről sértetlenek maradtak. A hatóságok szerint nem kizárt, hogy valaki ismeri a rendszerek gyenge pontjait, de az sem, hogy az ajtók kinyitásához speciális eszközöket használnak.
Az idei nyár sem múlt el incidensek nélkül. Augusztus végén a Kassa-vidéki járásban, Abaújszinán (Seňa) próbálták meg feltörni az egyik automatát. Kassán, a Hronská utcában is több szekrény ürült ki úgy, hogy a zárak sértetlenek maradtak. A rendőrség ezért fokozott járőrözést vezetett be, és arra kérte a lakosokat, hogy jelezzék, ha gyanús személyeket látnak a csomagpontok körül.
A Kassa Megyei Rendőrparancsnokság sajtóosztálya szerint a tegnap esti kassai akció is azt bizonyítja, hogy a hatóságok egyre határozottabban lépnek fel az ilyen bűnözők ellen. A nagymihályi és iglói elkövetőket már bíróság elé állították, most pedig a kelet-szlovákiai nagyvárosban sikerült tetten érni két újabb tolvajt. A nyomozók azt is vizsgálják, hogy ezek az esetek összefügghetnek-e más, korábbi betörésekkel.
