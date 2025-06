Feljelentették és kihallgatták Bős polgármesterét – magyar jelképek miatt került célkeresztbe

Fenes Iván kihallgatását a Büntető törvénykönyv alapvető emberi és szabadságjogok elnyomását célzó mozgalom támogatásának népszerűsítését tartalmazó passzusra hivatkozva rendelték el.

A nyomozati osztály kétoldalas idézése alapján három tettével követhetett el bűncselekményt.

Amennyiben nem jelent volna meg a kihallgatáson, 1660 euróig terjedő pénzbírságot is kiszabhattak volna rá.

Megjelentem a kihallgatáson, ahol elmondtam, hogy a turulmadár egy mitológiai élőlény, a 13 tábornok pedig, akiket kivégeztek, a szabadságért haltak meg. A beszédemet is lefordították, amiről szintén kérdezték. Ahogy arról is, hogy veszélyeztetni akarom-e az ország szuverenitását és akarom-e, hogy a magyarok által lakott régió elszakadjon Szlovákiától. Elmondtam, hogy nem. Maga a kihallgatás nem is tartott sokáig, tiszteletteljesen bántak velem