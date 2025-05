"Az egész határzár egy agyrém!" Háborognak az ingázók a korlátozások meghosszabbítása miatt

Mivel a határmenti, magyarországi településeken évről évre egyre több szlovák állampolgár vásárol ingatlant - akár hétvégi kiruccanások, akár hosszú távú ott élés céljából -, a kisebb határátkelőhelyek kétirányú lezárása ezrek életét nehezíti meg. A dél-szlovákiai vonalon több mint 15 kisebb határátkelőhelyet zártak le, Kassa vonzáskörzetében legalább három átkelőnél torlaszolták le az utat több tonnás betonakadályok kihelyezésével.

Évek óta itt élünk, itt vettünk házat, itt alakítjuk az életünket, de ettől függetlenül a gyerekek a szlovák oldalon járnak iskolába, és mi is Kassán dolgozunk. Mivel a férjem furgonnal jár munkába, ő most napi szinten egy közel 50 kilométeres extra kerülőútra kényszerül, a gyerekeket pedig úgy hordjuk be a szomszédos szlovák településre, hogy az egyik autónkkal Hollóházáról elmegyünk a határig, ott leparkoljuk, majd a másikkal juttatom el őket az iskola épületéhez. Bármennyire is nehéz most az élet a határzár miatt, semmiért sem költöznénk el innen. Az itteni magyarok nagyon kedvesek, a környezet gyönyörű, és minden olyan nyugodt