Felfegyverzett férfi rabolt ki egy benzinkutat vasárnap hajnalban

Rendőrségi felvétel
Arcát kapucnival és kendővel takarta el, majd késsel fenyegetve készpénzt követelt az alkalmazottól. 

Stomfán (Stupava) vasárnap hajnalban kiraboltak egy benzinkutat – tájékoztatott a rendőrség a közösségi hálón.

Az ismeretlen férfi röviddel 4 óra 30 perc előtt lépett be a töltőállomás helyiségébe. Arcát kapucnival és kendővel takarta el, majd késsel fenyegetve készpénzt követelt az alkalmazottól. A pénztáros – saját életét és testi épségét féltve – átadott a támadónak mintegy 800 eurót.

A rabló ezt követően elmenekült, személyi sérülés nem történt. Az ügyben a rendőrség rablás bűntette miatt indított eljárást.

A hatóságok a lakosság segítségét kérik a tettes azonosításában. Aki bármilyen információval rendelkezik az esetről, hívja a rendőrség ingyenes 158-as segélyvonalát.

