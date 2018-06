Kiesett a hatodik emeletről egy hatéves kisfiú Komáromban, nem élte túl a balesetet

Komárom | Belehalt súlyos sérüléseibe az a hatéves komáromi kisfiú, aki hétfőn este esett ki a Klapka utca egyik tömbháza hatodik emeleti lakásának ablakából. A pozsonyi Kramáre kórházba szállították, de nem tudták megmenteni életét, az éjszaka elhunyt.

A rendőrség az eset érzékenységére való tekintettel nem közölt részleteket, Renáta Čuháková, Nyitrai kerületi szóvivő csupán annyit árult el, hogy a rendőrség foglalkozik az esettel.

A környéken lakóktól elmondása szerint hétfőn este fél 8 tájban a tömbház melletti játszótéren lévő gyerekek pániszerű sikítozására lettek figyelmesek.

„Kinéztem az ablakon, és láttam, hogy egy vérző kisfiú fekszik a ház sarkában, a bejárat mellett, azonnal hívtam a mentőket”

– mondta egy fiatal anyuka. A kisfiú nagy valószínűség szerint nekidőlt az ablakon lévő szúnyoghálónak, ami kilazult. „Többször előfordult, hogy az ablakból kiáltozott le a játszótéren lévő társainak, talán most is ezt tehette” – meséltem egy másik lakó. Sajnos, nem volt semmi, ami a zuhanást felfoghatta volna, egyik lakás ablakán sincs ruhaszárító. Értesülésünk szerint a baleset idején a lakásban, de egy másik szobában tartózkodott a kisfiú, Dávid édesanyja is. Az asszonynak egy 12 éves kislánya is van.

A szomszédokat, a lakótelepen élőket megrázta az eset. (vkm)