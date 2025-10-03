Régió

Fantomfuvarozót csíptek nyakon a rendőrök, közel százezer euró értékben lopott árut

Ismeretlen tettes csalással szerzett meg egy 72 hűtőszekrényből álló szállítmányt egy külföldi cégtől. A szállítmány soha nem ért célba. A szenci rendőrség sikkasztás miatt indított büntetőeljárást – tájékoztatta a TASR hírügynökséget Roman Hájek, az Országos Rendőr-főkapitányság szóvivője.

„A tettes hamis személyazonossággal követte el a tettét, és visszaélt egy lengyel szállítmányozó cég nevével. 2025 márciusában érkezett meg egy romániai logisztikai központba, hamisított dokumentumokat, hamis fuvarlevelet mutatott fel, majd felrakta az árut, hogy Örményországba szállítsa. A szállítmány azonban soha nem érkezett célba, amivel a tettes jelentős kárt okozott a cégnek”

– közölte Hájek.

Hozzátette, hogy az Országos Rendőr-főkapitányság, a Pozsonyi Kerületi Rendőrkapitányság, az Interpol és a megkárosított cég együttműködésének köszönhetően sikerült felkutatni a teherautót, a szenci járásban találták meg. „Az elsikkasztott árut pénteken lefoglalták, és visszaadták a jogos tulajdonosnak” – mondta el a szóvivő.

Sikkasztás miatt indult büntetőeljárás az ügyben. A tettest még nem találták meg, folyik a nyomozás. „A rendőrség figyelmezteti az áruszállítással foglalkozó vállalatokat, hogy alaposan ellenőrizzék szerződéses partnereiket és sofőrjeiket, hogy elejét vegyék a hasonló csalásoknak” – hangsúlyozta a szóvivő.

