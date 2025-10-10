Úgynevezett fantomfuvar ügyében indított büntetőeljárást a rendőrség ismeretlen tettes ellen, aki 720 napelemet lopott el egy szlovéniai raktárból, azt állítva, hogy Örményországba szállítja az árut. A rendőrség megtalálta és lefoglalta a kamiont egy logisztikai központban, a szenci járásban – tájékoztatott Roman Hájek, az Országos Rendőr-főkapitányság szóvivője.
Az árun kívül a bűncselekménnyel kapcsolatos dokumentumokat, bélyegzőket is lefoglaltak a rendőrök. A vállalatnak okozott anyagi kár összegét egyelőre nem sikerült pontosan megállapítani.
A Szenci Járási Rendőrkapitányság nyomozója vizsgálja az ügyet. Az ellopott napelemeket ma (október 10.) visszaadták jogos tulajdonosuknak" - tette hozzá Hájek.
