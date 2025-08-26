Régió
Fának ütközött és meghalt egy kamionsofőr Albárnál a 63-as főúton (FOTÓK)

Kürthy Judit felvétele
Halálos kimenetelű közlekedési baleset történt kedden a dunaszerdahelyi járásbeli Albár közelében, a 63-as főúton.

Az Országos Tűzoltó- és Mentőszolgálat (HaZZ) közlése szerint egy magyar rendszámú teherautó – eddig ismeretlen körülmények között – lesodródott az úttestről, majd egy fa törzsének ütközött.

A kamion sofőrje olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy azonnal életét vesztette.

„A tűzoltók azonnal elvégezték a szükséges intézkedéseket. A rendőrség dokumentálta a balesetet, majd a tűzoltók kiemelték az elhunyt sofőrt a járműből” – olvasható a HaZZ bejegyzésében, amelyet Facebookon tettek közzé.

A Nagyszombati Kerületi Rendőrkapitányság szóvivője, Zlatica Antalová a TASR hírügynökségnek elmondta, hogy a baleset miatt egy sávra korlátozták a forgalmat, a közlekedést rendőrök irányítják.

A félpályás forgalomkorlátozás még délután három órakor is tartott, rendőrök irányítják a járműveket. Az úton mindkét irányban 1-1 kilométeres szakaszon torlódik a forgalom, a baleset helyszíne mellett az aszfalton fatörmelékre lehet számítani. Az ütközött kamion szétszerelésén 4-5 tűzoltó dolgozik egyszerre.

