"Ez a munka nem való mindenkinek" – Revizorok a kassai késelés után

Kassa | Szinte naponta szembesülnek a jegyellenőrök az utasok agresszív viselkedésével, egyre több a verbális támadás, volt már példa tettlegességre is, de olyan súlyos incidens, mint a múlt heti kassai késelés, most történt először. Az illetékesek tisztában vannak a problémával, megoldás egyelőre nincs.

Megkéselték a Kassai Tömegközlekedési Vállalat (DPMK) egyik jegyellenőrét. Az incidens múlt kedden, az egyik villamoson történt, amikor az ellenőr egy harmincéves nő jegyét kérte. Az asszony kést rántott, és mellkason szúrta az ellenőrt. A fiatal férfit azonnal kórházba szállították, szerencsére nem szenvedett súlyos sérüléseket. A férfit múlt hét csütörtökön hazaengedték a kórházból. Michaela Karaffová, a DPMK szóvivője az incidens kapcsán lapunknak azt nyilatkozta, a jegyellenőrök és a járművezetők szinte naponta szembesülnek az utasok agresszív viselkedésével. „Sajnos nem ez az első alkalom, hogy rátámadtak egy ellenőrre, de ilyen komoly incidensre eddig még nem volt példa. Be kell látni, hogy lassan életveszélyes ez a munka, ezért kénytelenek vagyunk megerősíteni a járőrszolgálatot” – mondta lapunknak Karaffová.



Bárkiből lehet jegyellenőr



„Bárki jelentkezhet a DPMK-hoz jegyellenőrnek, nincsenek speciális kritériumok. Feltétel az érettségi vizsga, valamint a jó egészségi állapot. A jelentkezők pszichotesztet is abszolválnak, hogy felmérjék a személyiségüket, illetve azt, mennyire bírják a pszichés terhelést” – mondta lapunknak Karaffová. Hozzátette, a DPMK jegyellenőrei évente egyszer pszichikai alkalmassági vizsgálatokon is átesnek, melyek elsősorban a pszichés terhelésre, valamint az érzelmi és mentális stabilitásra fókuszálnak. „Az alkalmazottak egyéni és csoportos tréningeken, és egyéb képzéseken is részt vesznek” – közölte lapunkkal Karaffová. Arra a kérdésünkre, hogy tervezik-e az önvédelmi képzést is a jegyellenőrök számára, a szóvivőtől nem kaptunk választ.



Rendőri segítség



Azt, hogy a jegyellenőrök munkája rengeteg veszéllyel és nehézséggel jár, a vonatokon dolgozó jegyvizsgálók és a vonatvezetők is megerősítették. Fazekas Zoltán kistárkányi kalauz szerint amióta elrendelték a vonatokon a rendőri kíséretet, mindenki nagyobb biztonságban érzi magát. „Engem szerencsére még egyszer sem támadtak meg munka közben, de a kollégáimtól már hallottam ezt-azt. Ha gond van, a vonaton járőröző rendőrök segítenek, de ha épp nincsenek a vonaton, bejelentést teszünk, a következő állomáson felszállnak és rendezik az ügyet” – magyarázta Fazekas Zoltán. „Ez a munka nem való mindenkinek, sok mindent el kell tűrni, sokféle helyzetet tudni kell kezelni. Négy éve dolgozom kalauzként, főleg Tiszacsernyő és Kassa között ingázom. Rengeteg negatív tapasztalatom van. Sok ember semmibe sem néz minket, trágár szavakkal szidnak. Szerintem minden kollégám egyetért azzal, hogy a különféle vizsgák mellé önvédelmi képzés is kellene” – mondta egy neve elhallgatását kérő kalauznő.

Egy perc 1000 cseh korona



Míg az állami Szlovák Vasúttársaság (ZSSK) szerelvényeiben általában egy-két kalauz vagy a vasúti rendőrség ügyel a rendre, addig a RegioJet magán vasúttársaság vonalain minden vagonra külön személyzet figyel, az éjszakai járatokon pedig biztonsági szolgálat is van. „Arra törekszünk, hogy a nem megfelelően viselkedő utasok a következő megállón leszálljanak. Ha a személyzet nem képes kezelni a helyzetet, a rendőrség segítségét kérjük. Ha egy utas viselkedése miatt késik a csatlakozás, minden percért 1000 cseh korona büntetést szabhatunk ki rá” – közölte lapunkkal Aleš Ondrůj, a RegioJet szóvivője. Tomáš Kováč, a ZSSK kommunikációs központjának munkatársa elmondta, a jegykezelőnek jelentkezők pszichikai és egészségügyi állapota a mérvadó. Az alkalmazottak rendszeres vizsgálatokon vesznek részt, ahol a különleges helyzetek megoldására adott reakcióikat ellenőrzik és fejlesztik. „Az alkalmazottak fizikai adottságát nem vizsgáljuk” – közölte lapunkkal Kováč. A ZSSK-nál sem kapnak önvédelmi kiképzést a jegyellenőrök. „Nem vezetünk statisztikát az utasok és az alkalmazottak közti incidensekről, de tisztában vagyunk azzal, hogy gyakran éri verbális támadás az ellenőröket” – zárta Kováč.