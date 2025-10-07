Régió

Európát és a kereszténységet védték – koszorúzás a párkányi csata évfordulóján

párkányi csata
Buchlovics Péter felvétele

Dominika Blaháková, Párkány alpolgármestere, Eugen Szabó, Párkány polgármestere, Piotr Samerek, pozsonyi lengyel nagykövet és Steindl Balázs, Esztergom alpolgármestere

Buchlovics Péter
Buchlovics Péter
Párkány |

Ünnepélyes keretek közt koszorúzták meg Párkányban Sobieski János lengyel király szobrát a párkányi csata 342. évfordulója alkalmából. A megemlékezésen Piotr Samerek, Lengyelország pozsonyi nagykövete is beszédet mondott. 

Piotr Samerek, Lengyelország pozsonyi nagykövete, Steindl Balázs, Esztergom alpolgármestere, Eugen Szabó, Párkány polgármestere, a Szövetség és a Csemadok helyi képviselői, továbbá történelmi és honismereti társaságok, civil szervezetek és az egyház képviselői részvételével tartottak kedden emlékünnepséget és koszorúzást Sobieski János lengyel király lovas szobránál Párkányban, a párkányi csata 342. évfordulója alkalmából. 

Juhász Gyula, a Párkányi Városi Múzeum vezetője bevezetőjében a csata rövid történetét ismertette, hangsúlyozva, hogy ez a nevezetes ütközet mindmáig európai jelentőségű, mert ezzel kezdődött a történelmi Magyarország iszlám alóli felszabadítása. Továbbá megnyílt a magyarországi visszafoglaló háborúk felé vezető út. Juhász idézte Sobieskinek XI. Ince pápához írt levelét is, melyben a lengyel király a párkányi győzelmet a bécsinél is nagyobbnak, fontosabbnak értékelte. 

Történelmi mérföldkövek

Eugen Szabó, Párkány polgármestere ünnepi beszédében fontos történelmi mérföldövekről beszélt, olyan döntő pillanatokról, melyek egész korszakokat határoztak meg, egyúttal pedig a fejlődést irányát is megszabták. 

A polgármester szerint ilyen volt az 1075-ös év is, amikor a garamszentbenedeki apátság alapítólevelében először említik írásban Párkányt, mégpedig Kakath néven, és kétségtelenül ilyen volt az 1683-as párkányi csata is, melyben az egyesített haderő legyőzte a törököket, véget vetve a régióban az oszmán megszállásnak. 

„Elődeink révén mi is részesei vagyunk ezen mérföldköveknek, tehát a közös értékek és a történelmi tanulságok alapján mindig fontos és hasznos megemlékezni a sorsdöntő pillanatokról“ 

– fejtette ki Párkány polgármestere. 

A kereszténység védői

Piotr Samerek, Lengyelország szlovákiai nagykövete szerint a párkányi csata végkifejlete az egész akkori Európára döntő hatással volt, mert egyúttal az európai kereszténység megmaradását is jelentette. 

Párkánynál akkor 1500 lengyel katona esett el, életüket adva győzelemért. Áldozatuk a mai napig érvényes példája annak, hogy a közép-európai népek a veszedelmek idején is összefognak és egymást is megvédik, az életük árán is“ 

állapította meg a lengyel nagykövet. Piotr Samerek egyúttal megköszönte a helyieknek, hogy tisztelettel és megbecsüléssel gondozzák a lengyel király és a csatában elesettek emlékét, mert szerinte a közös történelem révén őrizzük meg saját arcunkat, Európában is

A szónoklatok után az emlékünnepség résztvevői helyezték el koszorúikat. A rendezvényen Szilágyi Szilvia és Tóth Marián, a Papp Katalin Magán Művészeti Alapiskola tanárai is felléptek, méltó zenei keretet adva a megemlékezésnek. 

Kapcsolódó cikkünk
Szobor egy harcost ábrázol lóháton karddal a kezében, zöld lombokkal a háttérben.
Régió

Sobieski-emlékhelyet létesítenének Párkányban, elköltözne a múzeum

Párkány
Sobieski János
párkányi csata
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?