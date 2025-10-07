Európát és a kereszténységet védték – koszorúzás a párkányi csata évfordulóján

Piotr Samerek, Lengyelország pozsonyi nagykövete, Steindl Balázs, Esztergom alpolgármestere, Eugen Szabó, Párkány polgármestere, a Szövetség és a Csemadok helyi képviselői, továbbá történelmi és honismereti társaságok, civil szervezetek és az egyház képviselői részvételével tartottak kedden emlékünnepséget és koszorúzást Sobieski János lengyel király lovas szobránál Párkányban, a párkányi csata 342. évfordulója alkalmából.

Juhász Gyula, a Párkányi Városi Múzeum vezetője bevezetőjében a csata rövid történetét ismertette, hangsúlyozva, hogy ez a nevezetes ütközet mindmáig európai jelentőségű, mert ezzel kezdődött a történelmi Magyarország iszlám alóli felszabadítása. Továbbá megnyílt a magyarországi visszafoglaló háborúk felé vezető út. Juhász idézte Sobieskinek XI. Ince pápához írt levelét is, melyben a lengyel király a párkányi győzelmet a bécsinél is nagyobbnak, fontosabbnak értékelte.

Történelmi mérföldkövek

Eugen Szabó, Párkány polgármestere ünnepi beszédében fontos történelmi mérföldövekről beszélt, olyan döntő pillanatokról, melyek egész korszakokat határoztak meg, egyúttal pedig a fejlődést irányát is megszabták.

A polgármester szerint ilyen volt az 1075-ös év is, amikor a garamszentbenedeki apátság alapítólevelében először említik írásban Párkányt, mégpedig Kakath néven, és kétségtelenül ilyen volt az 1683-as párkányi csata is, melyben az egyesített haderő legyőzte a törököket, véget vetve a régióban az oszmán megszállásnak.

„Elődeink révén mi is részesei vagyunk ezen mérföldköveknek, tehát a közös értékek és a történelmi tanulságok alapján mindig fontos és hasznos megemlékezni a sorsdöntő pillanatokról“

– fejtette ki Párkány polgármestere.

A kereszténység védői

Piotr Samerek, Lengyelország szlovákiai nagykövete szerint a párkányi csata végkifejlete az egész akkori Európára döntő hatással volt, mert egyúttal az európai kereszténység megmaradását is jelentette.

„Párkánynál akkor 1500 lengyel katona esett el, életüket adva győzelemért. Áldozatuk a mai napig érvényes példája annak, hogy a közép-európai népek a veszedelmek idején is összefognak és egymást is megvédik, az életük árán is“

– állapította meg a lengyel nagykövet. Piotr Samerek egyúttal megköszönte a helyieknek, hogy tisztelettel és megbecsüléssel gondozzák a lengyel király és a csatában elesettek emlékét, mert szerinte a közös történelem révén őrizzük meg saját arcunkat, Európában is.

A szónoklatok után az emlékünnepség résztvevői helyezték el koszorúikat. A rendezvényen Szilágyi Szilvia és Tóth Marián, a Papp Katalin Magán Művészeti Alapiskola tanárai is felléptek, méltó zenei keretet adva a megemlékezésnek.