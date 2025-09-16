Értékeik továbbra is az egészséges társadalom, a szabadság, a tolerancia és a magyar gyökerek – interjú Poór Tiborral

Mi az, amit a magazin akkor egyedüliként adott a dunaszerdahelyieknek és mi az, amit ma tud adni nekik?

Biztosan a magazin grafikai megjelenése volt az egyik. Ami a tartalmat illeti, rengeteg interjúra összpontosítottunk a társadalmi élet, a kultúra és a sport különböző területeiről olyan emberekkel, akik munkájukkal és alkotásaikkal sokat jelentettek a városunknak és a régiónknak. Nem celebekkel, hanem olyan emberekkel, akikkel nap mint nap találkoztunk, és közben rájöttünk, hogy bizonyos értelemben ikonikusak. Például az első interjú, amit készítettem, Baranyai úrral volt. A tartalmat mindig ahhoz az értékrendhez igazítottuk, amelyet az első szerkesztőségi találkozón meghatároztunk – egészséges társadalom, szabadság, tolerancia és magyar gyökereink. Ezek nem frázisok, hanem olyan értékek, amelyeknek tartósságuk van, még ha néha nehéz időszakok és kihívások próbára is teszik őket. De ettől az értékrendtől nem akarunk eltérni.

Mire a legbüszkébb?

Ez valószínűleg hosszú lista lenne, de személy szerint az első évekből két interjút emelek ki, amelyeket Szilvási Tiborral közösen készítettem. Az egyik Malina Hedviggel volt, akit nem kell bemutatnom. Nagyon szép, de fájdalmas beszélgetés volt, hiszen személyes barátságban voltunk, családjaink is látogatták egymást, amíg Szlovákiában éltek. A másik interjúnk Michal Kaščákkal készült, aki a zenei színtér ikonikus alakja, a nevéhez fűződik a legendás Pohoda fesztivál . Rengeteg interjú készült, főleg attól az időszaktól kezdve, amikor elindítottuk a weboldalt. Megemlítem még a magazin borítóit, amelyeket Gocoň Laci készített.