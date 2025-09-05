Érsekújvári tanévkezdés a számok tükrében – 402 elsős kezdte meg az iskolát

Az Anton Bernolák Egyházi Alapiskolában és a Néri Szent Fülöp egyházi óvodában szlovák oktatói és nevelési munka zajlik, emellett több magán óvoda található a városban, ezek közül a Csodaország Polgári Társulás központjában foglalkoznak a legkisebbekkel magyar nyelven. Az önkormányzat nyári szünidőt megelőző ülésén foglalkozott a testület az önkormányzati oktatási és nevelési intézményekbe beíratott tanulók számával.

Érsekújvárban az ülésre beterjesztett anyag szerint a 2025/2026-os tanévben összesen 402 elsős tanuló kezdte meg tanulmányait a járási székhelyen, 17 osztályban. A legtöbb párhuzamos osztályt, szám szerint 4-et a Híd utcai szlovák alapiskolában nyitottak összesen 90 tanuló számára. Itt külön osztályban foglalkoznak a kiemelt tehetségű tanulókkal és van úgynevezett Élő Iskola innovatív tagozatuk. Egy évvel ezelőtt, a 2024/2025-ös tanévben összesen 416 elsős tanuló járt az önkormányzati iskolákba 18 osztályban.

A Czuczor Gergely Alapiskolában az idei tanévben és a múlt tanévben is két párhuzamos első osztályt nyithattak 50 első tanulóval. Összehasonlításképpen a 2012/2013-as tanévben 33 magyar elsős volt összesen és a 2020/2021-es tanévben párhuzamos osztályokban 44 magyar iskolakezdő tanult.

Ami a városi óvodákat látogató gyerekeket illeti, a városban ténylegesen 305 új óvodás gyereket vettek fel, tavaly 311 óvodás nyert felvételt a városi intézményekbe.



Érsekújvárban a 2021-es népszámlálásai adatok alapján 37 791 lakos él, ebből 8101 magyar, ami a lakosok 21,4 százaléka. 2011-ben még 39 646 lakosa volt a járási székhelynek és 8 863, azaz a lakosok 22 százaléka vallotta magát magyarnak.

