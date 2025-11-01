Régió

Erős szélre kell számítani az ország több járásában

időjárás szél
TASR-felvétel
Az elmúlt percekben elsőfokú riasztás lépett életbe.

Közép-Szlovákia hegyvidéki térségeiben erős szél várható a hétvégén – közölte a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet (SHMÚ), amely elsőfokú riasztást adott ki több járásra.

A figyelmeztetés a Besztercebányai, a Breznóbányai, a Poprádi, az Alsókubini, a Liptószentmiklósi, a Turócszentmártoni, a Námesztói, a Rózsahegyi, a Turdossini és a Zsolnai járásokra érvényes. A meteorológusok előrejelzése szerint a hegyekben, körülbelül 1500 méteres tengerszint feletti magasságban a széllökések elérhetik a 110–135 kilométer/órát, míg az átlagos szélsebesség 70–85 kilométer/óra között várható, ami már viharos erősségűnek számít.

A riasztás előreláthatólag szombat este 19 órától vasárnap reggel 6 óráig lesz érvényben.

SHMÚ
Kép: SHMÚ
időjárás
SHMÚ
