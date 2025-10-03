Erős szél lehet Kelet-Szlovákia több járásában

A Poprádi, a Rozsnyói, a Kassai, a Tőketerebesi, a Nagymihályi és a Szobránci járásban helyenként 70 kilométeres erősségű szél fújhat. Szeles időre kell számítani Besztercebánya megyében is, a Breznóbányai (Brezno) járásában.

Az erős szél potenciális veszélyt jelent az emberekre. „Ebben az évszakban, ezeken a területeken megszokott az ilyen időjárás, de kisebb károk keletkezhetnek" – figyelmeztettek a meteorológusok.