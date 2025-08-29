Régió

Jelentős lehűlést és csapadékot hoz a Szlovákia felé tartó hidegfront

Az ország időjárását a hétvégén egy hidegfront határozza meg, amely helyenként jelentősebb, akár 50 milliméter körüli csapadékot is hozhat – közölte pénteken a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet (SHMÚ).

A legtöbb eső a közép-szlovákiai térségben, elsősorban Besztercebánya megyében várható. 

A front előtt pénteken még délnyugat felől nagyon meleg, trópusi eredetű levegő érkezett az országba, 

a déli régiókban 35 Celsius-fok körüli hőmérsékletet mértek, de az északi területeken is sok helyen elérte a 30 fokot.

A front közeledtével a térségben – Szlovéniában, az Adria északi részén, valamint Délnyugat-Magyarországon – egy kiterjedt csapadékzóna alakult ki, amely a következő órákban Szlovákia felé vonul. Az esőt helyenként zivatarok is kísérhetik, eddig azonban a villámláson kívül nem tapasztaltak veszélyes kísérőjelenségeket – tették hozzá a meteorológusok.

