Építőmunkások fenyegettek meg halálosan egy 82 éves férfit

A korábban egyeztetett összegnél jóval több pénzt követeltek.

A rendőrség vizsgálja annak az esetnek a körülményeit, amely során egy 82 éves férfit zsaroltak meg ismeretlen tettesek Homonnán – tájékoztatott Jana Ligdayová, az Eperjesi Kerületi Rendőr-főkapitányság szóvivője.

A nyugdíjas kisebb építési munkákat rendelt meg, ám a munkálatok befejezése után a megbízott „dolgozók” a korábban egyeztetett összegnél jóval magasabb díjat követeltek. Miután megtudták, hogy a férfinál 5500 euró készpénz van, fenyegetni kezdték: ha nem adja át a pénzt, élve nem hagyja el az ingatlant. A férfi a nyomás hatására átadta az egész összeget.

Az ügyben zsarolás bűntette miatt indítottak eljárást. A rendőrség folytatja a nyomozást az elkövetők azonosítása és felelősségre vonása érdekében.

