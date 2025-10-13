Enyhül az idő hétfőn, a változékonyság viszont megmarad

Hétfőn alapvetően napos időjárásban lesz részünk, az égbolt időközben bármikor beborulhat. Lokális jelleggel eleredhet az eső, akár záporok is előfordulhatnak, jelentős mennyiségű csapadékra azonban nem kell számítani.

Az élénk, 25 km/órás átlagsebességű északi-északnyugati irányú légmozgást erősebb lökések is kísérhetik.

Délelőtt 4 és 10, délután 12 és 16 fok közé emelkedik a levegő hőmérséklete.

(shmú)