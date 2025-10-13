Emelkedett a szádalmási vonatbaleset kritikus sérültjeinek száma

Amint arról beszámoltunk, hétfőn reggel két gyorsvonat ütközött a rozsnyói járásbeli Szádalmáson (Jablonov nad Turňou), a községben található alagút előtt.

A sérültek számáról ugyan előzetesen hivatalos közleményt is kiadtak, délután azonban maga az egészségügyi miniszter pontosította az adatokat.

„Összesen 91 személyt láttak el az orvosok, hét ember állapota válságos. 14-en közepesen súlyos, 70-en pedig könnyebb sérüléseket szenvedtek”

– húzta alá Šaško.

Matúš Šutaj Eštok (Hlas) belügyminiszter hozzátette, egyelőre nem regisztráltak áldozatokat a helyszínen. „Óriási tragédiáról beszélhetünk, de reméljük, hogy egyrészt a súlyosan sérültek száma nem fog tovább emelkedni, másrészt pedig, hogy a két vonat ütközése nem követel emberéleteket” – mondta el.

Šaško közölte, egyeztetett a rozsnyói és a kassai kórház igazgatójával. „Mindkét intézményben életbe lépett a traumatológiai protokoll. Úgy vélem, egyelőre kiválóan kezelik a helyzetet” – állapította meg a miniszter, egyúttal kiemelve, hogy személyesen is ellátogat a kórházakba.