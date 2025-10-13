Régió

Emelkedett a szádalmási vonatbaleset kritikus sérültjeinek száma

szadalmas
Németi Róbert felvétele
ÚJ SZÓ ONLINE
ÚJ SZÓ ONLINE

Ezt Kamil Šaško (Hlas) egészségügyi miniszter jelentette be.

Amint arról beszámoltunk, hétfőn reggel két gyorsvonat ütközött a rozsnyói járásbeli Szádalmáson (Jablonov nad Turňou), a községben található alagút előtt.

A sérültek számáról ugyan előzetesen hivatalos közleményt is kiadtak, délután azonban maga az egészségügyi miniszter pontosította az adatokat.

„Összesen 91 személyt láttak el az orvosok, hét ember állapota válságos. 14-en közepesen súlyos, 70-en pedig könnyebb sérüléseket szenvedtek”

– húzta alá Šaško.

Matúš Šutaj Eštok (Hlas) belügyminiszter hozzátette, egyelőre nem regisztráltak áldozatokat a helyszínen. „Óriási tragédiáról beszélhetünk, de reméljük, hogy egyrészt a súlyosan sérültek száma nem fog tovább emelkedni, másrészt pedig, hogy a két vonat ütközése nem követel emberéleteket” – mondta el.

Šaško közölte, egyeztetett a rozsnyói és a kassai kórház igazgatójával. „Mindkét intézményben életbe lépett a traumatológiai protokoll. Úgy vélem, egyelőre kiválóan kezelik a helyzetet” – állapította meg a miniszter, egyúttal kiemelve, hogy személyesen is ellátogat a kórházakba.

vonatbaleset
baleset
közlekedési baleset
Szádalmás
Rozsnyói járás
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?