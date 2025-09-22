Embercsempészet miatt nyomoznak: a sofőr megszökött, utasait elfogták

Embercsempészet bűntette miatt indult eljárás egy ismeretlen férfi ellen, aki három külföldinek segített engedély nélkül átlépni a cseh–szlovák határt – tájékoztatott Peter Habara, az Országos Rendőr-főkapitányság kommunikációs osztályának munkatársa. A gyanúsítottra egytől öt évig terjedő szabadságvesztés várhat.

A férfi szeptember 21-én, reggel egy sötétkék BMW 525d típusú, cseh rendszámú jármű vezetőjeként három külföldi állampolgárt szállított. A csoport még Csehországban került a rendőrök figyelmébe, amikor a jármű vezetője nem állt meg a felszólításra, hanem a Břeclav–Gázlós (Brodské) határátkelőn keresztül Szlovákiába hajtott. Az üldözésbe a szlovák rendőrök is bekapcsolódtak.

Az autó végül a D2-es autópálya 48. kilométerénél, Stomfa (Stupava) közelében állt meg műszaki hiba miatt. A sofőr kiszállt, majd gyalog menekült tovább, az autóban hátrahagyott három utast azonban elfogták. Közülük két azerbajdzsáni férfi érvényes vízummal nem tudta igazolni tartózkodását, míg az ukrán állampolgár rendelkezett menekültként kiállított tartózkodási engedéllyel.

A sofőrt a szlovák rendőrség továbbra is keresi.