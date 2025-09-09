Régió

Eltűnt kislányt keresnek a rendőrök, segíthet megtalálni

Rendőrségi felvétel
Négy napja se híre, se hamva.

A Tőketerebesi Járási Rendőrkapitányság nagy erőkkel keresi a 14 éves Sára Fáberovát.

A lányt utoljára szeptember 5-én, pénteken látták, azóta nem tudni, hol lehet, ismerőseivel és közeli hozzátartozóival megszakította a kapcsolatot.

Az eltűnt gyermek legutóbb szürke rövidnadrágot, fekete pólót és fekete papucsot viselt.

A rendőrség kéri, amennyiben rendelkeznek információval arról, merre tartózkodhat Sára, esetlegesen találkoztak vele valahol, feltétlenül értesítsék a 158-as segélyhívó diszpécserét, vagy tárcsázzák a keresőszolgálat 0940 555 959-es telefonszámát.

