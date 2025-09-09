Négy napja se híre, se hamva.
Eltűnt kislányt keresnek a rendőrök, segíthet megtalálni
A Tőketerebesi Járási Rendőrkapitányság nagy erőkkel keresi a 14 éves Sára Fáberovát.
A lányt utoljára szeptember 5-én, pénteken látták, azóta nem tudni, hol lehet, ismerőseivel és közeli hozzátartozóival megszakította a kapcsolatot.
Az eltűnt gyermek legutóbb szürke rövidnadrágot, fekete pólót és fekete papucsot viselt.
A rendőrség kéri, amennyiben rendelkeznek információval arról, merre tartózkodhat Sára, esetlegesen találkoztak vele valahol, feltétlenül értesítsék a 158-as segélyhívó diszpécserét, vagy tárcsázzák a keresőszolgálat 0940 555 959-es telefonszámát.
(ppt)
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.