Eltűnt három kiskorú lány, a rendőrség a lakosság segítségét kéri

Fotó: Facebook/Polícia Slovenskej republiky
Segítsen megtalálni őket!

A rendőrség a nyilvánosság segítségét kéri három kiskorú lány megtalálásában, akik szeptember 1-jén, a délutáni órákban együtt távoztak a nagytapolcsányi (Topoľčany) gyermekotthonból. A hatóság sejtései szerint a nyitraperjési (Prašice) lányok, a 14 éves Seherezádé Kováčová, valamint a 13 éves Barbara Kováčová és Aisha Czuczorová Csata (Čata) település felé indulhattak.

A rendőrség részletes személyleírást is közzétett:
Seherezádé Kováčová 14 éves, 147 centiméter magas, vékony testalkatú, hosszú fekete hajú, barna szemű. Eltűnésekor bézs színű pólót, világos farmernadrágot és világos sportcipőt viselt.

Barbara Kováčová 13 éves, 144 centiméter magas, vékony testalkatú, hosszú fekete hajú, barna szemű. Utoljára fehér pólóban, világos farmerben és világos sportcipőben látták.

Aisha Czuczorová 13 éves, 156 centiméter magas, vékony testalkatú, hosszú fekete hajú, barna szemű. Eltűnésekor piros pólót, világos farmert és világos sportcipőt viselt.

A rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy aki bármilyen információval rendelkezik az eltűnt gyermekek tartózkodási helyéről, az haladéktalanul értesítse a legközelebbi rendőrkapitányságot, hívja a 158-as segélyhívószámot, vagy jelezze azt a rendőrség hivatalos Facebook-oldalán.

