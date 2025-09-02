Segítsen megtalálni őket!
Eltűnt három kiskorú lány, a rendőrség a lakosság segítségét kéri
A rendőrség a nyilvánosság segítségét kéri három kiskorú lány megtalálásában, akik szeptember 1-jén, a délutáni órákban együtt távoztak a nagytapolcsányi (Topoľčany) gyermekotthonból. A hatóság sejtései szerint a nyitraperjési (Prašice) lányok, a 14 éves Seherezádé Kováčová, valamint a 13 éves Barbara Kováčová és Aisha Czuczorová Csata (Čata) település felé indulhattak.
Seherezádé Kováčová 14 éves, 147 centiméter magas, vékony testalkatú, hosszú fekete hajú, barna szemű. Eltűnésekor bézs színű pólót, világos farmernadrágot és világos sportcipőt viselt.
Barbara Kováčová 13 éves, 144 centiméter magas, vékony testalkatú, hosszú fekete hajú, barna szemű. Utoljára fehér pólóban, világos farmerben és világos sportcipőben látták.
Aisha Czuczorová 13 éves, 156 centiméter magas, vékony testalkatú, hosszú fekete hajú, barna szemű. Eltűnésekor piros pólót, világos farmert és világos sportcipőt viselt.
A rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy aki bármilyen információval rendelkezik az eltűnt gyermekek tartózkodási helyéről, az haladéktalanul értesítse a legközelebbi rendőrkapitányságot, hívja a 158-as segélyhívószámot, vagy jelezze azt a rendőrség hivatalos Facebook-oldalán.
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.