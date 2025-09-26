Eltűnt egy Németországban dolgozó szlovákiai férfi, a rendőrség segítséget kér

A rendőrség a nyilvánosság segítségét kéri a 31 éves Kaščák Norbert megtalálásában, aki szeptember 15-én tűnt el. A férfi Korompa (Krompachy – Iglói járás) településről származik, legutóbb azonban a németországi Hamburgban tartózkodott, ahol gyümölcsszedőként dolgozott. Onnan ismeretlen helyre távozott, azóta pedig nem adott életjelet magáról.

Norbert körülbelül 175 centiméter magas, vékony testalkatú, rövidre vágott, sötét szőke hajú, arcszőrzete nincs. Eltűnésekor fekete, fehér és szürke színű dzsekit, kék rövid ujjú pólót és kék farmernadrágot viselt.

A rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy aki bármilyen információval rendelkezik az eltűnt személy tartózkodási helyéről, hívja a 158-as segélyhívó számot, vagy jelezze azt bármelyik rendőri egységnél.