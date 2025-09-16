Régió

Eltűnt egy 16 éves lány, segítsen megtalálni!

Gabrišová Magdaléna
Fotó: Facebook/Polícia Slovenskej republiky
A rendőrség a nyilvánosság segítségét kéri.

A rendőrség a nyilvánosság segítségét kéri a 16 éves Gabrišová Magdaléna megtalálásában. A lány szeptember 13-án távozott állandó lakóhelyéről ismeretlen helyre, azóta nem adott magáról életjelet, tartózkodási helye ismeretlen.

A rendőrség tájékoztatása szerint a 164 centiméter magas, vékony testalkatú lány hosszabb barna hajú, barna szemű. Eltűnésekor fekete pulóvert, fekete farmert és fekete sportcipőt viselt.

A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy aki bármit tud az eltűnt személy hollétéről, jelezze azt a rendőrség 158-as ingyenes segélyvonalán, személyesen bármelyik rendőrkapitányságon, vagy írjon üzenetet a rendőrség hivatalos Facebook-oldalára.

